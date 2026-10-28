STF nega operação de busca e apreensão em endereços de Flávio Bolsonaro

Nota foi divulgada após notícias de que a PF estaria na mansão do senador em Brasília; parlamentar é investigado em dois inquéritos no Supremo

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O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta quarta-feira (28), que tenha autorizado ou que esteja em andamento uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A manifestação foi divulgada após notícias de que agentes da Polícia Federal (PF) estariam na mansão do parlamentar, localizada no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Em nota, o Supremo afirmou que não há decisão judicial determinando a realização de buscas contra o senador, nem diligências policiais com essa finalidade.

“É falsa a informação veiculada sobre a existência ou o cumprimento de qualquer mandado de busca e apreensão direcionado ao senador Flávio Bolsonaro ou a seus endereços. Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão”, informou a Corte.

A manifestação ocorre em meio a investigações que tramitam no STF contra Flávio Bolsonaro. O senador é investigado em um inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele também é alvo de uma apuração relacionada ao Banco Master, sob relatoria do ministro André Mendonça.

Disputa judicial envolve passaportes

A nota do STF foi divulgada após uma sequência de acontecimentos envolvendo uma decisão de Moraes que proibiu Flávio Bolsonaro de deixar o Brasil e determinou a apreensão de seus passaportes.

A medida foi tomada após a Polícia Federal apontar a possibilidade de fuga do parlamentar. Na segunda-feira (26), Flávio foi abordado por agentes da PF ao sair da residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e intimado a entregar os documentos.

Na ocasião, o senador publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou que cumpriria a determinação judicial e negou a intenção de deixar o país. Ele também declarou que enfrentaria as acusações contra ele no Supremo.

Apesar disso, segundo informações publicadas pela Agência Brasil, Flávio deixou o Brasil por via terrestre, cruzando a fronteira com a Argentina, e seguiu para os Estados Unidos em um jatinho particular. A saída ocorreu após a decisão judicial que o proibia de deixar o território nacional.

O senador é investigado no inquérito relatado por Moraes ao lado do advogado Willer Tomaz, apontado como próximo a ele. Tomaz também deixou o país antes da eleição.

Investigação sobre o Banco Master

Além do inquérito relatado por Moraes, Flávio Bolsonaro é investigado em um caso relacionado ao Banco Master, sob relatoria do ministro André Mendonça.

A apuração envolve um pedido de aproximadamente R$ 134 milhões que o senador teria feito ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo proprietário da instituição financeira. O dinheiro seria destinado ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal identificou mensagens sobre o assunto após extrair dados do celular apreendido de Vorcaro. O áudio em que Flávio solicita recursos foi divulgado pelo site The Intercept Brasil.

O senador reconheceu ser o autor do áudio e das mensagens trocadas com o ex-banqueiro, mas negou irregularidades. Segundo ele, a iniciativa consistiu em uma captação de recursos privados, sem ilegalidade.

Apesar da saída do país, os inquéritos contra Flávio Bolsonaro continuam em tramitação no Supremo Tribunal Federal.

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