PT pede investigação sobre rota de fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Na petição, os parlamentares apontam indícios de possível apoio de autoridades estrangeiras, incluindo uma escolta policial recebida na Argentina

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) pediram à Polícia Federal (PF) uma investigação sobre uma possível rede de apoio internacional que teria viabilizado a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos.

Na petição, os parlamentares apontam indícios de possível apoio de autoridades estrangeiras, incluindo uma escolta policial recebida na Argentina, a escala do avião no Equador e a admissão do senador nos Estados Unidos com passaporte cancelado.

Os petistas pedem também que o Itamaraty cobre explicações dos três governos, avalie a convocação do embaixador argentino e adote providências para o recolhimento do passaporte diplomático. Requerem ainda à Polícia Federal que inclua Flávio na difusão azul da Interpol, para identificar sua localização, o rastreamento dos recursos utilizados na operação e a investigação de possíveis crimes de favorecimento pessoal, embaraço à investigação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Por fim, Uczai e Correi solicitam esclarecimentos sobre a participação de Eduardo Bolsonaro e de outros aliados na organização e no financiamento da fuga, além de um jatinho vinculado ao advogado Willer Tomaz, advogado ligado a Flávio e investigado no mesmo inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes do candidato derrotado à Presidência.