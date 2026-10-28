PF diz que Flávio Bolsonaro não é considerado foragido e não há previsão de prisão

Em nota, corporação esclareceu que restrições relacionadas a documentos de viagem não caracterizam a condição de foragido nem autorizam a prisão

por Eduardo Scofi
PF diz que Flávio Bolsonaro não é considerado foragido e não há previsão de prisão
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami

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A Polícia Federal (PF) esclareceu que o senador Flávio Bolsonaro (PL) não é considerado foragido apenas por estar sujeito a restrições relacionadas a seus documentos de viagem. Em nota divulgada nesta quarta-feira (28), a corporação afirmou que essas medidas, por si só, não autorizam a prisão, a vigilância permanente ou a adoção de outras medidas cautelares.

O esclarecimento ocorre após a PF informar que o senador não entregou, no prazo de 24 horas, eventuais passaportes de outras nacionalidades. Flávio foi intimado na manhã de segunda-feira (26) a apresentar os documentos, mas, segundo a corporação, a determinação não foi cumprida.

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Passaportes brasileiros foram cancelados

De acordo com a PF, os passaportes comum e diplomático emitidos pelo Brasil foram cancelados por decisão judicial. Também foi inserido um alerta migratório no sistema SONAR. A corporação informou que não há registro oficial de saída do senador do país pelos postos brasileiros de controle migratório.

A Polícia Federal investiga as circunstâncias do descumprimento das determinações judiciais. A Petição nº 16.877/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o advogado Willer Tomaz.

Na nota, a corporação também informou que havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF), no domingo (25), medidas cautelares que incluíam a apreensão de passaportes, a proibição de deixar o país e a restrição de contato com outros investigados, após identificar risco de saída do Brasil.

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Eduardo Scofi

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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