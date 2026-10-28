Nunes Marques dá 10 dias para PGR se manifestar sobre revisão criminal de Bolsonaro

No dia 7 de outubro, a assessoria de Nunes Marques informou que ele analisaria o caso após o segundo turno das eleições

por Estadão Conteúdo
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O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 10 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o pedido de revisão criminal movido pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentar um golpe de Estado no País.

No dia 7 de outubro, a assessoria de Nunes Marques informou que ele analisaria o caso após o segundo turno das eleições. Ele destacou que não pretende tomar uma decisão monocrática e deve levar o caso ao plenário.

"O ministro Kassio Nunes Marques tem afirmado que não vai analisar o caso revisão criminal do ex-presidente Bolsonaro antes da eleição por considerar que isso pode interferir no processo eleitoral. Isso deve ser avaliado somente após o segundo turno, que não significa imediatamente depois, é preciso aguardar o processo estar concluso", informou a assessoria na ocasião.

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