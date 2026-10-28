Motta diz que quer pautar voto distrital misto neste ano com transição em 2030

Proposta prevê transição em 2030 e adoção do novo modelo em 2034; Câmara também criará grupo para revisar regras de propaganda eleitoral nas redes

por Estadão Conteúdo
Motta diz que quer pautar voto distrital misto neste ano com transição em 2030
Hugo Motta, presidente da Câmara

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende colocar em votação até o fim deste ano uma proposta de reforma no sistema eleitoral do Poder Legislativo, com a implementação de um modelo de transição em 2030 e do voto distrital misto em 2034.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com lideranças dos partidos União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, federação PSDB-Cidadania, Podemos e PSB.

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Câmara vai discutir transição com bancadas partidárias

Nos bastidores, há uma preocupação do Centrão diante da ampliação da bancada bolsonarista, puxada por destaques das redes sociais como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP). O Partido Liberal obteve uma bancada de 121 deputados federais e 29 senadores na eleição de 2026.

Segundo Motta, não serão feitas mudanças nas eleições majoritárias. O modelo de transição para 2030 ainda será definido. O presidente da Câmara disse que vai procurar discutir agora com as bancadas do PT, PCdoB, PV, PSOL, Novo e PL.

"Nós vamos fazer a discussão sobre como seria essa transição. É claro que existem detalhes que têm que ser conversados", declarou Motta.

O parlamentar também disse que criará um grupo de trabalho para propor em 15 dias novas regras para a propaganda eleitoral nas redes sociais, com o objetivo, segundo ele, de assegurar a "paridade de armas" entre os candidatos.

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