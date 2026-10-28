Foragidos da justiça brasileira, Eduardo Bolsonaro e Ramagem posam ao lado de Flávio nos EUA

O senador do PL desembarcou nesta quarta-feira (28), no Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, e se encontrou com o irmão e com o ex-deputado federal

Após desembarcar na manhã desta quarta-feira (28), nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) foi recepcionado à tarde pelo seu irmão Eduardo Bolsonaro - deputado federal cassado - e pelo também ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Os três fugiram para o país norte-americano para escapar da justiça brasileira - os dois últimos, inclusive, condenados pelo STF e com determinação de cumprimento de pena de prisão.

Através de suas redes sociais, Eduardo comemorou a chegada do irmão nos Estados Unidos. "Foto de hoje (28), após reencontrar meu irmão Flávio Bolsonaro. Ontem (27) foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder", escreveu o deputado federal cassado, que tem mandado de prisão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em condenação de quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Quem também utilizou o seu perfil nas mídias digitais para celebrar o reencontro com Flávio Bolsonaro foi Alexandre Ramagem. "Hoje nos Estados Unidos. Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade. Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros. Essa luta só terminará quando o Brasil voltar a ser um país livre. Esse dia vai chegar", postou o ex-deputado federal, que foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão pela trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Foragido da justiça brasileira, Alexandre Ramagem posa ao lado de Flávio nos EUA - Reprodução do Instagram / @alexandreramagem22

Durante a investigação sobre a trama golpista, Ramagem foi proibido pelo STF de sair do País, mas, segundo a Polícia Federal, ele fugiu do Brasil pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

Flávio Bolsonaro

Para evitar uma nova fuga de parlamentar envolvido em investigação, o Supremo Tribunal Federal chegou a solicitar a entrega dos passaportes de Flávio Bolsonaro (que tinha o diplomático, por ser Senador da República, e o italiano, tirado em 2023) no prazo de 24h. Entretanto, o parlamentar não cumpriu a determinação e, mesmo a Polícia Federal cancelando os seus passaportes, ele conseguiu deixar o País com a sua identidade, atravessando a fronteira com a Argentina, onde embarcou para os Estados Unidos.

Flávio é investigado em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um deles, é suspeito, ao lado do advogado Willer Tomaz, de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de bets. Ele também é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de seu pai.