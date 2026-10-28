Flávio Bolsonaro volta atrás e retira afirmação de que é "o verdadeiro presidente eleito" do Brasil

Em nova versão de carta publicada nos EUA, o candidato derrotado substituiu expressão por "líder do Brasil"

por JC
Flávio Bolsonaro volta atrás e retira afirmação de que é "o verdadeiro presidente eleito" do Brasil
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, fala à imprensa em Brasília após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Nos EUA, o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) recuou e apagou a carta em que se apresentava como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” e publicou uma nova versão do texto, na qual substituiu a expressão por “o líder do Brasil”. Na primeira versão, publicada nesta quarta-feira (28), o parlamentar se dirigia ao povo brasileiro e à comunidade internacional reivindicando a condição de presidente eleito. 

Outra diferença entre as versões é a troca dos brasões. Na primeira vez que a carta foi divulgada, Flávio usou uma versão das Armas Nacionais com a inscrição “Estados Unidos do Brazil”, utilizada no início do período republicano.

Na nova versão, o documento passou a ter o brasão com a inscrição “República Federativa do Brasil”, nome oficial adotado após a mudança estabelecida em 1968.  

Leia Também

O pronunciamento acontece após a fuga do candidato derrotado para os Estados Unidos. após a decisão que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25). Flávio afirma estar nos Estados Unidos com a família e diz que pretende liderar a oposição brasileira a partir do exterior.

A mudança também ocorre em meio à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse seus passaportes em até 24 horas. A ordem incluía os documentos brasileiro e italiano. Após o descumprimento da determinação, o passaporte brasileiro foi cancelado pela Polícia Federal.

Pronunciamento

Na carta, Flávio Bolsonaro afirma ser o verdadeiro presidente eleito do Brasil e acusa Lula, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de envolvimento em uma suposta fraude eleitoral. Ele questiona a prorrogação do horário de votação no segundo turno e acusa o governo de abuso de poder político e econômico durante a campanha.

O senador também acusa o Judiciário de promover perseguição política contra ele, seu pai, Jair Bolsonaro, e outros aliados. Afirma que não havia mandado de prisão contra ele e que deixou o Brasil para proteger a família e escapar do que classifica como um regime de exceção.

Na carta, agradece ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo apoio.

Flávio compara sua situação à de figuras históricas que deixaram seus países para enfrentar regimes autoritários e anuncia que liderará a oposição brasileira a partir do exterior.

Ele pede que a comunidade internacional não normalize a situação política do Brasil e convoca apoiadores e parlamentares aliados a mobilizarem a oposição por meios pacíficos e legítimos.

Ao final, afirma que sua luta continuará até que o Brasil, segundo ele, volte a ser um país livre.

 

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também