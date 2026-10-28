Bolsonaro pede autorização ao STF para receber presidente do PL após fuga de Flávio

Pedido de visita a Valdemar Costa Neto ocorre um dia após senador deixar o Brasil, descumprindo decisão de Alexandre de Moraes

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta quarta-feira (28), autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O pedido ocorre um dia após a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, apesar de uma decisão judicial que o proibia de deixar o Brasil.

Flávio viajou na terça-feira (27), com passagem pela Argentina, e chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta. Antes da viagem, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que o senador não deixasse o país e entregasse todos os seus passaportes. Flávio não cumpriu a ordem judicial.

No domingo (25), o senador perdeu a disputa pela Presidência da República para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Decisão

Na decisão que impôs as restrições, Moraes mencionou declarações públicas de Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do senador, sobre a possibilidade de Flávio deixar o país caso fosse derrotado nas eleições.

A fuga provocou movimentações na cúpula do PL. Na terça-feira, Valdemar Costa Neto convocou uma reunião emergencial com lideranças estaduais da sigla para discutir o posicionamento do partido diante da derrota eleitoral e da saída do senador do Brasil.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou a campanha presidencial de Flávio, afirmou que o núcleo central da campanha não havia sido informado sobre a viagem. Marinho disse ter ficado surpreso com a notícia.

A saída do senador também abriu uma disputa pela liderança da oposição e da direita no país. O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é apontado por aliados da família Bolsonaro e por integrantes do Centrão como um dos nomes mais bem posicionados para ocupar esse espaço.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado. Pelas regras impostas pelo STF, visitas que não sejam de advogados ou familiares diretos precisam de autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes, que também define a data dos encontros.

O pedido para receber Valdemar ainda depende de decisão do ministro. As visitas estão previstas para ocorrer às quartas-feiras ou aos sábados, conforme as condições estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar.

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