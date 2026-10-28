Após fugir do Brasil, Flávio Bolsonaro desembarca nos EUA

Senador viajou com a esposa e as filhas em jatinho particular que saiu da Argentina, fez escala no Equador e pousou em Miami nesta quarta-feira (28)

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) desembarcou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28), acompanhado da esposa e das filhas, após fugir do Brasil e descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país. O jatinho particular utilizado pela família pousou no aeroporto executivo Opa-locka, em Miami, nesta manhã.

Flávio deixou o território brasileiro por via terrestre na noite de terça-feira (27), cruzando a fronteira com a Argentina. De lá, embarcou em uma aeronave particular que fez escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para os Estados Unidos. O trajeto evitou o espaço aéreo brasileiro, segundo dados do serviço de monitoramento FlightAware.

A viagem ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinar a apreensão dos passaportes do senador e proibi-lo de deixar o país. Até a última atualização das informações divulgadas pela imprensa, Flávio não havia se manifestado sobre a chegada aos Estados Unidos.

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