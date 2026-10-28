Após fuga do Brasil, Flávio Bolsonaro se declara presidente eleito em carta a aliados

Senador afirma estar nos Estados Unidos por perseguição política e contesta, sem apresentar provas, o resultado eleitoral e promete liderar a oposição

Em carta enviada a aliados nesta quarta-feira (28), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se declarou “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, contestou o resultado das eleições e afirmou que pretende continuar atuando politicamente a partir dos Estados Unidos, para onde levou a família. No documento, ele acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguição política e diz que não pretende abandonar seus apoiadores.

“Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, escreveu Flávio no início da carta. Ao longo do texto, o senador sustenta que houve fraude eleitoral no segundo turno e questiona a decisão que prorrogou o horário de votação. Ele também acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ter sido beneficiado por irregularidades, sem apresentar, no documento, provas que sustentem as alegações.

O senador afirma que deixou o Brasil por considerar que não teria segurança jurídica no país e que não pretende submeter a família ao que classifica como perseguição. “Quero deixar claro: não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil, saí de um regime de exceção para poder ser o líder que o meu povo merece”, declarou.

Senador agradece a Trump e Milei

Na carta, Flávio agradece ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, a quem atribui coragem e compromisso com a liberdade. Ele também agradece ao povo americano por acolher sua família e afirma que está em segurança nos Estados Unidos.

O senador compara sua saída do Brasil à trajetória de figuras históricas que deixaram seus países em períodos de conflito político, citando Rui Barbosa, Charles de Gaulle e José Martí. Também menciona opositores do governo venezuelano, como Juan Guaidó, Edmundo González e María Corina Machado, para defender sua atuação no exterior.

Flávio diz que liderará oposição dos Estados Unidos

No documento, o senador afirma que pretende se dirigir regularmente aos brasileiros nos próximos dias e apresentar uma estratégia para mobilizar a oposição. Ele diz que continuará atuando politicamente mesmo fora do país e que pretende representar apoiadores que, segundo ele, não teriam liberdade para se manifestar no Brasil.

“Saí do Brasil, mas não abandonei os brasileiros”, escreveu. Ao final, Flávio afirma que a luta política continuará até que o país volte a ser, em suas palavras, “um país livre”.

A carta foi divulgada em meio a medidas judiciais relacionadas aos documentos de viagem do senador. A Polícia Federal (PF) informou que os passaportes comum e diplomático brasileiros foram cancelados por decisão judicial e que Flávio foi intimado a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades, o que não ocorreu no prazo estabelecido.

A PF também esclareceu que as restrições relacionadas aos documentos de viagem não caracterizam, por si só, a condição de foragido nem autorizam prisão. Segundo a corporação, não há registro oficial de saída do senador do Brasil pelos postos brasileiros de controle migratório.

Confira na íntegra

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 28.10.26 https://t.co/TkWzSVjbp0 Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

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