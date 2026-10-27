Relator de inquérito contra Flávio, Moraes também é alvo de investigação da PF

O nome de Alexandre de Moraes consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito Compliance Zero, relatado pelo ministro André Mendonça

por JC
Relator de inquérito contra Flávio, Moraes também é alvo de investigação da PF
Alexandre de Moraes declarou-se impedido para atuar em a&ccedil;&otilde;es do Banco Master no STF

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O ministro Alexandre de Moraes, o relator no STF de inquéritos sob sigilo que miram o senador Flávio Bolsonaro (PL), vive também a condição de investigado na Operação Compliance Zero. O nome dele consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito relatado pelo ministro André Mendonça.

A extração de dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, expôs mensagens, contatos diretos e minutas de contratos entre o ex-banqueiro, o ministro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.

O processo para seguir com as investigações em torno das relações de Alexandre de Moraes com Vorcaro está sob pedido de vista do ministro Flávio Dino, no plenário do STF. O ministro tem até dezembro para devolver à análise do plenário do STF.

Derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio sofre medidas cautelares como a cancelamento de passaportes do parlamentar por suspeitas de lavagem de dinheiro e conexões com o próprio Vorcaro. As medidas foram solicitadas por Moraes a pedido da PF.

Mensagens de Moraes e esposa

Os relatórios policiais encaminhados ao STF com base na perícia do telefone de Vorcaro detalham a relação financeira e pessoal do ex-banqueiro com a família do ministro:

  • Contratos advocatícios: A PF mapeou repasses do Banco Master ao escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Os registros e mensagens indicam que o próprio ministro teria atuado na revisão de minutas e ajustes de termos contratuais para a banca de sua esposa. A defesa e o escritório informam que os valores referem-se a honorários por serviços jurídicos efetivamente prestados e sem atuação perante causas do banco no STF.
  • Prioridade de repasses: Diálogos gravados mostram Vorcaro instruindo auxiliares a priorizar os pagamentos ao escritório familiar em relação a outros compromissos do banco.
  • Alertas e contatos diretos: A perícia identificou mensagens diretas entre o ex-banqueiro e Alexandre de Moraes, nas quais o empresário consultava o magistrado sobre andamentos de operações da PF, prazos processuais e viagens internacionais.
  • Benefícios e cartões corporativos: Constam no processo minutas para cessão de cotas de aeronaves executivas administradas por empresas ligadas a Vorcaro para uso da família do ministro, além de cartões de crédito corporativos com limite de R$ 300 mil emitidos em nome de parentes do magistrado.

Andamento sob relatoria de André Mendonça

O inquérito decorrente da Operação Compliance Zero tramita sob a supervisão do ministro André Mendonça no STF.

  • Diligências da PF: Mendonça ordenou que a equipe policial mapeasse a rede de interlocutores mantida por Vorcaro. A PF juntou aos autos o relatório contendo as trocas de mensagens e minutas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.
  • Pedido de anulação da PGR: O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou petição solicitando a anulação do relatório policial. A PGR sustenta que a PF violou as regras de foro privilegiado ao analisar indícios contra um ministro do STF sem autorização prévia e formal da Corte.
  • Expediente da Presidência do STF: O presidente do tribunal, Edson Fachin, autuou o procedimento Pet 16.704 e solicitou manifestações formais a André Mendonça, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e à Direção-Geral da PF.

Ações dos magistrados envolvidos

  • André Mendonça: Defendeu a legalidade da apuração, argumentando que a ordem à PF buscou rastrear a rede do empresário e que o nome de autoridades emergiu da análise pericial. Mendonça retirou o sigilo dos despachos.
  • Alexandre de Moraes: Declarou-se impedido para atuar em ações do Banco Master no STF, pediu a anulação dos relatórios e solicitou o arquivamento das citações ao seu nome, alegando usurpação de competência e ilegalidade nas investigações.
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JC

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