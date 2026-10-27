Flávio descumpre intimação da PF e vai em segredo para os Estados Unidos

O Departamento de Estado dos EUA informou que concederá vistos a Flávio e sua família. Ele tinha sido intimado a entregar seus passaportes em 24 horas

por Estadão Conteúdo
Flávio descumpre intimação da PF e vai em segredo para os Estados Unidos
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), fala com jornalistas após ser derrotado no segundo turno das eleições pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

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Depois de ser intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar seus passaportes, o senador e candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chegou ontem aos Estados Unidos com sua mulher e duas filhas. A informação foi divulgada pela CNN e confirmada ao Estadão/Broadcast por integrantes do governo americano. Ontem, a PF comunicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que Flávio descumpriu a ordem judicial para entrega dos seus documentos. Por isso, a Polícia Federal cancelou os passaportes dele (comum e diplomático) em seu sistema de controle.

O Departamento de Estado dos EUA informou que concederá vistos a Flávio e sua família. Ele foi intimado na segunda-feira a entregar seus passaportes em um prazo de 24 horas. Esse prazo venceu no final da manhã de ontem, mas o senador não cumpriu a ordem emitida por Moraes. Apesar do descumprimento, não era possível considerá-lo foragido, porque não havia mandado de prisão contra ele.

A decisão de Moraes foi tomada no âmbito de uma investigação no Supremo que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso foi revelado pelo Estadão em 18 de outubro, uma semana antes da votação no segundo turno eleitoral. Em sua decisão, o ministro do STF também proibiu Flávio de sair do País e o impediu de manter contato com o advogado Willer Tomaz - que é amigo do senador e alvo do mesmo inquérito.

Flávio negou irregularidades e classificou a medida como uma tentativa de intimidação. Ele assegurou em vídeo publicado na segunda-feira, após ser intimado pela PF, que não sairia do Brasil e que entregaria os passaportes à PF. "Nunca pensei em sair do País. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar", disse o Flávio na véspera de seguir para os Estados Unidos.

No vídeo, o senador afirmou ainda que a decisão de Moraes teria como motivação uma declaração de seu irmão, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL), feita em um podcast americano. No programa, transmitido na sexta-feira anterior ao dia da votação em segundo turno, Eduardo defendeu que Flávio deixasse o País, caso perdesse a eleição.

O deputado cassado está nos EUA desde fevereiro de 2025. Ele foi condenado pelo STF por tentar interferir no processo sobre tentativa de golpe de Estado e outros crimes, que condenou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a 27 anos de prisão.

Flávio foi derrotado no segundo turno pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi reeleito por uma diferença de 4,4 milhões de votos. O senador não reconheceu a derrota nas urnas e afirmou que iria pedir a anulação das eleições. A vitória de Lula, porém, foi reconhecida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, e por quase todos os partidos com representação no Congresso Nacional, incluindo o PL. Lula obteve 51,78% dos votos válidos, ante 48,22% de Flávio.

O mandato do senador termina em 31 de janeiro de 2027, data em que perde o foro por prerrogativa de função - o chamado foro privilegiado. No vídeo no qual falou sobre a intimação da PF, Flávio afirmou que iria "organizar" a oposição ao governo federal.

‘VERGONHOSO’

Lula classificou como "vergonhoso" o ato de Flávio. "Quando pediram para eu entregar meu passaporte, eu entreguei. A Polícia Federal tinha suspeita de que ele ia sair do Brasil. Lamentavelmente, a família Bolsonaro é isso. O Brasil é a segunda pátria dele. A primeira é lamber bota dos Estados Unidos", declarou o presidente reeleito diante de militantes petistas no Palácio da Alvorada, na comemoração de seus 81 anos

Lula se referiu a uma decisão da Justiça Federal em 2018, que o mandou entregar o passaporte antes de ele viajar à Etiópia para um evento da Organização das Nações Unidas (ONU). Na oportunidade, ele e seu então advogado, Cristiano Zanin - hoje ministro do Supremo -, cumpriram a decisão da Justiça. Lula permaneceu no Brasil e acabou preso no âmbito da Operação Lava Jato.

"Tive muitos convites para sair do Brasil, ir para embaixadas, mas resolvi ficar e me entregar na Polícia Federal, porque queria desmascarar meus acusadores e provar minha inocência. E estou aqui sendo reeleito para mais um mandato por conta de vocês", disse. "Quem não deve não teme. Um cidadão que sai escondido de seu País é porque deve alguma coisa", completou o presidente.

Segundo pessoas próximas à família Bolsonaro, a decisão foi tomada horas após uma reunião do parlamentar com o pai, que cumpre prisão domiciliar em um condomínio de Brasília.

INQUÉRITOS

Após a derrota na disputa presidencial, Flávio está sujeito a desdobramentos que podem resultar em uma eventual condenação penal ou em sua inelegibilidade - em razão de procedimentos no TSE.

A investigação que resultou nas medidas cautelares teve origem em uma apuração da PF sobre plataformas de apostas e pagamentos digitais. Ao analisar dados extraídos da nuvem do advogado, os investigadores identificaram registros de encontros e viagens envolvendo Flávio, além de documentos que mencionavam o senador como "usuário master" de uma conta bancária vinculada à empresa Alcazar Holding. O material foi encaminhado ao STF em 8 de outubro, em razão do foro do parlamentar, e distribuído a Moraes

Outra investigação no Supremo apura suspeitas de irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Os recursos destinados à produção foram negociados pelo senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O inquérito, relatado pelo ministro André Mendonça, apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionadas aos repasses para a produção. Em outubro, a Polícia Federal pediu mais 90 dias para concluir a investigação, incluindo perícias contábeis e diligências nos Estados Unidos para rastrear o destino do dinheiro.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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