Flávio Bolsonaro terá visto e entrada garantida nos EUA por governo Trump

Autoridades não identificam registros de passagem do senador pela fronteira entre Brasil e Argentina, enquanto PF investiga o caso

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O Departamento de Estado dos Estados Unidos garantirá vistos para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a seus familiares, autorizando a entrada do grupo em território norte-americano. A informação foi repassada por uma autoridade do órgão à repórter da TV Globo Raquel Krähenbühl.

Mais cedo, aliados do senador e do governo de Donald Trump afirmaram que Flávio havia deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. O possível deslocamento do parlamentar é investigado pela Polícia Federal.

O jornal argentino Infobae informou que Flávio Bolsonaro teria entrado na Argentina por Puerto Iguazú, usando documento de identidade, para seguir aos EUA em um avião particular. Segundo o FlightRadar24, a aeronave chegou à cidade às 23h45, mas não havia confirmação de que o senador estivesse a bordo.

Na manhã desta terça-feira (27), no entanto, o controle migratório argentino informou que não encontrou registros da entrada de Flávio Bolsonaro no país.

A informação coincide com dados da Polícia Federal divulgados pelo blog da jornalista Andréia Sadi. Segundo a corporação, não há registros de que o senador tenha passado por pontos regulares de fiscalização migratória na fronteira brasileira.

Senador não entregou passaportes

No domingo (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio entregasse seus passaportes. O prazo estabelecido pela decisão terminou às 11h desta terça-feira (27), mas o senador não havia cumprido a ordem até então.

A determinação foi expedida em uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo empresas do advogado Willer Tomaz e plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets. Flávio e Tomaz reconhecem a amizade, mas negam sociedade entre eles e qualquer irregularidade.

O senador também é investigado pela Polícia Federal em um inquérito que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção de Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.