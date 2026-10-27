Flávio Bolsonaro já chegou aos Estados Unidos, afirma aliado do governo Trump

Segundo Simón Levy, o secretário de Estado do governo dos EUA Marco Rubio articulou a chegada do senador ao país norte-americano

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O ex-subsecretário de Turismo do México Simón Levy, aliado do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já chegou ao território norte-americano. Em publicação na rede social X, Levy atribuiu ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a articulação para a chegada do parlamentar ao país.

“Como relatei há algumas horas, Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA @SecRubio [Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump]. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula”, escreveu Levy.

A declaração foi publicada após notícias de que o senador, derrotado pelo presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25), havia deixado o Brasil com a família. A informação de que Flávio viajou aos Estados Unidos também foi confirmada à agência Reuters por um aliado do parlamentar e uma fonte do governo norte-americano.

Até a publicação das primeiras notícias sobre o paradeiro do senador, não havia confirmação oficial do trajeto percorrido por ele nem da suposta participação do governo Trump na operação. Levy não apresentou provas públicas da alegada articulação de Rubio.

Saída do Brasil e ordem de Moraes

A possível saída do país ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) em um prazo de 24 horas. A medida foi adotada no contexto de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz.