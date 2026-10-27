Flávio Bolsonaro está em voo para os EUA, diz Metrópoles

Segundo a colunista Isadora Teixeira, o avião que o senador está já se encontra em voo, com informação confirmada por pessoas próximas à família

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O candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) já estaria a caminho dos Estados Unidos, segundo as colunas Grande Angular e o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Segundo os colunistas, o avião que o senador está já se encontra em voo, com a esposa e as duas filhas nas últimas horas. A informação teria sido confirmada por pessoas próximas à família.

A fuga, segundo Igor, foi organizada de última hora com a ajuda de restrito de aliados mais próximos no Brasil e nos EUA para evitar vazamentos, ajudando na operação da saída do país e garantindo a entrada no parlamentar em território americano.

De acordo com Isadora, Flávio está sumido desde a manhã desta terça-feira (27). Na última mensagem enviada às 8h, para o coordenador da campanha Rogério Marinho, o senador disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.

De acordo com Gadelha, o governo Donald Trump já foi avisado. A previsão de aliados de Flávio, é de que o parlamentar chegue pelo estado da Flórida na tarde nesta terça e encontre o irmão Eduardo Bolsonaro (PL) na quarta-feira (28).

Após perder a disputa presidencial, o senador é investigado junto ao advogado e amigo Willer Tomaz por suposta lavagem de dinheiro e deverá entrar com um pedido de “asilo político” junto ao governo Trump.

Flávio foi derrotado pelo presidente Lula (PT), no segundo turno da disputa realizado no domingo (25). No dia seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do parlamentar. Flávio deveria ter entregue os documentos nesta terça, mas não o fez.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado junto ao advogado e amigo Willer Tomaz por suposta lavagem de dinheiro.

Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, o relator no STF de inquéritos sob sigilo que miram o senador Flávio Bolsonaro (PL), vive também a condição de investigado na Operação Compliance Zero. O nome dele consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito relatado pelo ministro André Mendonça.

A extração de dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, expôs mensagens, contatos diretos e minutas de contratos entre o ex-banqueiro, o ministro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.