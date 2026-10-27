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Flávio Bolsonaro descumpre ordem de Moraes e não entrega passaporte à PF; documento foi cancelado

A ordem do ministro Alexandre de Moraes decretou que a entrega do passaporte devia ser feita até o prazo limite, na manhã desta terça-feira (27)

Por Anaís Coelho Publicado em 27/10/2026 às 12:32 | Atualizado em 27/10/2026 às 13:08
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) descumpre ordem de Moraes e não entrega passaporte à PF - Joédson Alves/Agência Brasil

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) não entregou o passaporte à Polícia Federal no prazo determinado, até às 11h desta terça-feira (27), descumprindo a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) dada no domingo (25).

Após o descumprimento da decisão judicial, a Polícia Federal cancelou os passaportes do senador e prepara um ofício para informar a situação ao magistrado. Até o momento, a PF também não identificou registros formais de saída do senador do território brasileiro.

Flávio atualmente tem um inquérito aberto para apurar a possível prática de crimes relacionados ao financiamento da produção do filme "Dark Horse". Além de ser investigado, junto com o advogado Willer Tomaz, por lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo empresas do jurista e bets.

Veículos de imprensa argentina afirmaram que o senador teria viajado do Brasil à cidade fronteiriça de Puerto Iguaçu. O coordenador político de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), nega que ele tenha deixado o País.

Na manhã desta terça-feira (27), a PF consultou autoridades argentinas para checar se o senador teria deixado o Brasil. Órgão da migração e membro do governo Milei negaram que Flávio esteja na Argentina. 

*Matéria em atualização.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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