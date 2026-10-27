Flávio Bolsonaro deixar o País é compreensível, diz Sergio Moro

Governador eleito do Paraná questionou o fato de o senador e candidato da oposição ter o passaporte apreendido no dia seguinte a eleição

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O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), classificou como "compreensível" nesta terça-feira, 27, a saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil. O senador, derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, embarcou em um voo pela região de Puerto Iguazú, cidade argentina que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná.

"Em que tipo de país o candidato da oposição à presidência, que teve 59 milhões de votos, tem o seu passaporte apreendido no dia seguinte à eleição?", questionou Moro em publicação nas redes sociais.

"O Brasil segue longe da normalidade institucional. No contexto, Flávio deixar o País é compreensível", acrescentou.

Segundo a emissora argentina Todo Noticias (TN), Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina a pé após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes. Ele chegou aos Estados Unidos acompanhado da mulher e das filhas, segundo informações confirmadas por pessoas ligadas ao governo americano.

O site argentino Infobae publicou na manhã desta terça-feira que o senador teria deixado o Brasil utilizando seu documento de identidade. O veículo também informou que Flávio teria embarcado em um voo privado com destino aos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, a Polícia Federal comunicou a Moraes que Flávio descumpriu a ordem judicial de entrega dos passaportes e informou o cancelamento dos documentos em seu sistema de controle. O Departamento de Estado americano também informou que concederá vistos ao senador e à sua família.

Flávio não reconheceu a derrota para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo, 25. O mandato do senador termina em 31 de janeiro de 2027, quando ele perderá o foro por prerrogativa de função.

