Federação do PT-PCdoB-PV anuncia apoio à reeleição de Motta na presidência da Câmara

Segundo Uczai, líder do PT na Câmara dos Deputados, a bancada tem o objetivo de fazer "avançar a pauta que o Brasil pediu nas ruas"

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A Federação Brasil da Esperança, que reúne os partidos PT, PCdoB e PV, anunciou apoio à reeleição do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) na Presidência da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 27. Antes do pronunciamento, os parlamentares da bancada realizaram uma reunião com Motta.

"Decidimos, por unanimidade da federação, apoiar a reeleição do presidente Hugo Motta para mais um mandato. Primeiro, por considerar a importância do que a democracia decidiu no último final de semana, que é a reeleição do presidente Lula. E nós queremos construir um bloco para dar governabilidade à pauta do governo", declarou o líder da bancada, o deputado Pedro Uczai (PT-SC).

Segundo o parlamentar, a bancada tem o objetivo de fazer "avançar a pauta que o Brasil pediu nas ruas". O petista afirmou que Motta deve ajudar no andamento dos projetos de interesse do governo. "Entendemos que Hugo Motta poderá contribuir com essa pauta das mudanças que o Brasil precisa", disse.

Uczai também afirmou que a intenção é construir um bloco com partidos de centro para construir condições de governabilidade no Congresso. "Entendemos que esse bloco do centro conosco é compatível com a pauta da democracia e não é compatível com a extrema-direita", declarou o deputado.

A eleição para a presidência da Câmara está prevista para fevereiro do ano que vem. A Federação Brasil da Esperança conseguiu eleger 88 deputados federais. Para ser eleito, Motta precisa de pelo menos 257 votos dos 513 deputados.