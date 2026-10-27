Com possibilidade de estar nos EUA, Flávio Bolsonaro tem passaporte italiano desde 2023

Moraes determinou a entrega dos passaportes em 24 horas, mas Flávio não cumpriu a ordem; documento brasileiro foi cancelado pela PF

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, possui cidadania italiana e passaporte do país europeu desde 2023. O documento voltou ao centro das atenções nesta terça-feira (27), após o parlamentar não ser localizado e deixar de cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para entregar seus passaportes à Justiça.

A cidadania italiana permite que Flávio viaje ao exterior utilizando o documento europeu, mesmo sem um passaporte brasileiro válido. A Polícia Federal cancelou o documento brasileiro após o descumprimento da ordem judicial. A decisão de Moraes, expedida no domingo, estabeleceu prazo de 24 horas para a entrega dos passaportes. Até o momento, não foram divulgados os fundamentos específicos que motivaram a solicitação inicial de recolhimento.

Além dos documentos brasileiros, a determinação judicial previa a apreensão de passaportes estrangeiros, incluindo o italiano, e a inclusão do nome do senador no sistema de alertas migratórios Sonar. As medidas indicam que a possibilidade de saída do país foi considerada no âmbito da investigação.

Como a ordem não foi cumprida, os advogados de Flávio foram intimados a explicar a situação. O episódio também pode levar o Supremo a adotar providências mais rigorosas diante do descumprimento da decisão.

O senador é alvo de investigações que apuram suspeitas de desvio de recursos, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, produção cinematográfica sobre a trajetória de seu pai, Jair Bolsonaro.

Outra investigação, conduzida sob relatoria de Moraes, examina possíveis crimes de lavagem de capitais envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz, apontado como próximo do parlamentar. Foi nesse segundo caso que o ministro determinou o recolhimento dos documentos de viagem.