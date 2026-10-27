Argentina nega que Flávio Bolsonaro tenha desembarcado no país

O órgão de migração da Argentina e um funcionário do governo Milei negaram que o senador Flávio Bolsonaro teria desembarcado no país

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O órgão de migração da Argentina e um funcionário do governo Milei negaram que o senador Flávio Bolsonaro teria desembarcado no país. De acordo com o órgão, não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro.

Após a repercussão sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Nacional de Foz do Iguaçu, as autoridades realizaram os procedimentos de fiscalização na aeronave e na tripulação.

A suspeita de que o senador estaria no país surgiu após o site argentino Infobae divulgou que Flávio teria atravessado a fronteira utilizando seu documento nacional de identidade e seguido até Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

O avião citado pelo veículo é um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, registrado em nome da empresa Baires Fly S.A. Segundo o Infobae, a companhia solicitou os procedimentos alfandegários e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes.

O coordenador político de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), nega que ele tenha deixado o Brasil. No entanto, aliados e integrantes da campanha do senador não souberam informar onde ele está.

Moraes também é investigado



O ministro Alexandre de Moraes, o relator no STF de inquéritos sob sigilo que miram o senador Flávio Bolsonaro (PL), vive também a condição de investigado na Operação Compliance Zero. O nome dele consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito relatado pelo ministro André Mendonça.

A extração de dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, expôs mensagens, contatos diretos e minutas de contratos entre o ex-banqueiro, o ministro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.