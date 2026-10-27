Após troca de acusações nas redes sociais, Mendonça Filho recorre à Justiça contra Lula da Fonte

Conflito entre deputados se intensificou após críticas ao desempenho eleitoral de Mendonça e à trajetória política da família de Eduardo da Fonte

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O deputado federal Mendonça Filho (PL) anunciou que vai acionar a Justiça contra o deputado Lula da Fonte (PP) por calúnia e difamação, após os dois parlamentares trocarem acusações em vídeos publicados nas redes sociais, envolvendo críticas à trajetória política de Mendonça e referências a episódios de sua vida pública.

A discussão ganhou força depois que Lula publicou um vídeo em que criticou o histórico eleitoral do ex-ministro da Educação, chamando-o de um dos maiores perdedores da história política de Pernambuco. Na resposta, Mendonça rebateu as declarações e também fez críticas ao deputado e ao pai dele, Eduardo da Fonte (PP), que disputou uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

Em novo vídeo, Mendonça afirmou que as declarações de Lula da Fonte atingem sua honra e contêm informações falsas. “Nunca respondi a processo na Justiça, muito menos fui indiciado. É tudo mentira”, declarou.

O parlamentar disse que não pretende prolongar a discussão nas redes sociais e que recorrerá à Justiça para contestar as acusações.

“Vou acionar a Justiça e mostrar que ele está mentindo a respeito da minha biografia”, afirmou. Segundo Mendonça, em mais de 40 anos de vida pública, disputou diversas eleições sem que fossem identificadas irregularidades em sua trajetória.

O deputado também rebateu as referências feitas por Lula da Fonte a um episódio de 2016, quando Mendonça Filho foi citado por engano em um documento relacionado à Operação Lava-Jato, devido a um erro de catalogação reconhecido pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A pedido do então procurador-geral Rodrigo Janot, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki determinou a retirada das referências ao deputado do inquérito.

Procurado pelo Jornal do Commercio, a assessoria de Lula da Fonte informou que o deputado ainda não teria um posicionamento sobre a situação e o anúncio da ação judicial. O espaço segue aberto.

Disputa pelo Senado

A troca de acusações ocorre após divergências políticas durante a formação da chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) para as eleições de 2026. Mendonça concorreu ao Senado fora da chapa majoritária da governadora, enquanto a Federação União Progressista apoiou Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha (PSD) para as duas vagas. Na apuração, Mendonça terminou em terceiro lugar, e Eduardo da Fonte ficou na quarta posição.