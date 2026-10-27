Aliados dizem que governo Trump apoiou fuga de Flávio e sinalizou asilo

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27), em meio a relatos de que Flávio viajou aos Estados Unidos

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Aliados do candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que o governo de Donald Trump apoiou a decisão de deixar o Brasil e sinalizou a possibilidade de conceder asilo político ao parlamentar nos Estados Unidos, de acordo com a apuração da CNN Brasil.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27), em meio a relatos de que Flávio viajou aos Estados Unidos. Em publicação na rede social X, o ex-subsecretário de Turismo do México Simón Levy, aliado do Governo Trump, também afirmou que o senador já havia deixado o território brasileiro e seguia para o país norte-americano.

“Posso confirmar que @FlavioBolsonaro não está mais no Brasil e está a caminho dos Estados Unidos. Uma operação de proteção dos EUA está em andamento para garantir sua segurança”, escreveu o empresário em post.

Segundo a coluna Grande Angular, do portal Metrópoles, o destino final do voo do senador seria a Flórida. A informação foi atribuída a pessoas próximas à família do parlamentar.

A movimentação ocorre após a derrota de Flávio para Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25).

Flávio estava sem dar notícias públicas desde a manhã desta terça-feira. De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a última mensagem enviada pelo senador foi às 8h, ao senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou sua campanha presidencial. Na ocasião, Flávio teria dito que estava “esfriando a cabeça”, sem esclarecer se havia deixado o Brasil.

Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes do senador. Flávio deveria entregar os documentos nesta terça, mas, conforme as informações disponíveis, não o fez. O senador também é investigado, ao lado do advogado Willer Tomaz, por suspeita de lavagem de dinheiro.

Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, o relator no STF de inquéritos sob sigilo que miram o senador Flávio Bolsonaro (PL), vive também a condição de investigado na Operação Compliance Zero. O nome dele consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito relatado pelo ministro André Mendonça.

A extração de dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, expôs mensagens, contatos diretos e minutas de contratos entre o ex-banqueiro, o ministro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.

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