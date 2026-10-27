Aliados de Flávio Bolsonaro são avisados que ele fugiu do Brasil, diz colunista da Folha

A Polícia Federal faz o rastreamento do parlamentar nos pontos entre Brasil e Argentina para confirmar a informação da fuga do senador

por JC
Aliados de Flávio Bolsonaro são avisados que ele fugiu do Brasil, diz colunista da Folha
Senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL)

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Aliados mais próximos do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) teriam sido informados que o senador, de fato, fugiu do Brasil para a Argentina, de onde pretende seguir para os EUA, segundo a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. A Polícia Federal (PF) faz o rastreamento do parlamentar nos pontos entre os dois países para confirmar a informação.

A colunista da Folha de S.Paulo relata que o senador Flávio Bolsonaro (PL) teria tentado chegar à Argentina por uma passagem não oficial na fronteira com o Brasil, com o objetivo de embarcar em um avião fretado rumo aos Estados Unidos. Segundo as informações reunidas pela jornalista, o parlamentar teria desistido de embarcar, e seu paradeiro, assim como o de seus familiares, era desconhecido até o momento do relato.

De acordo com a colunista, as autoridades brasileiras e argentinas não identificaram registros oficiais de entrada de Flávio no país vizinho. Agentes também verificavam os voos entre os dois países. Caso a travessia tenha ocorrido sem passar pelos controles migratórios, ela teria sido clandestina.

Na madrugada desta terça-feira (27), o portal argentino Infobae publicou que o senador teria cruzado a fronteira utilizando seu documento nacional de identidade. A partir de Porto Iguaçu, cidade argentina próxima à divisa com o Brasil, ele embarcaria em um jato particular Gulfstream com destino aos Estados Unidos.

A aeronave mencionada na reportagem efetivamente decolou de Buenos Aires às 22h14 de segunda-feira (26) e pousou em Porto Iguaçu às 23h45, segundo informações de plataformas de rastreamento de voos. Até o momento do relato, o avião permanecia no aeroporto da cidade.

O jornal argentino Clarín informou que o voo privado, operado pela empresa Baires Fly, tinha decolagem prevista para Miami às 2h30 desta terça-feira, mas foi cancelado antes de deixar o aeroporto. Segundo a publicação, a aeronave partiria com quatro passageiros e três tripulantes, mas a lista de passageiros não havia sido apresentada às autoridades migratórias.

Ainda de acordo com o Clarín, uma fonte ouvida pelo jornal mencionou suspeitas, não confirmadas, de que o voo poderia estar relacionado a Flávio Bolsonaro e a seus familiares.

A colunista acrescenta que assessores, amigos e políticos tentavam entrar em contato com o senador durante a manhã, sem sucesso. Até a publicação do relato, não havia confirmação de que ele tivesse entrado na Argentina ou embarcado no avião.

Passaportes cancelados

Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento dos passaportes emitidos em nome de Flávio Bolsonaro e proibiu que ele deixasse o Brasil, conforme as informações relatadas pela colunista.

A decisão veio a público um dia após o senador perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio, que é alvo de investigação no Supremo, havia sido intimado pela Polícia Federal na manhã de segunda-feira a entregar os passaportes comum e diplomático no prazo de 24 horas, além de eventuais documentos de viagem emitidos por outros países.

As informações sobre a suposta tentativa de travessia e o possível embarque nos Estados Unidos, porém, não confirmavam que Flávio tivesse deixado o Brasil. O relato indicava que as autoridades ainda verificavam os registros migratórios e os dados do voo.

Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, o relator no STF de inquéritos sob sigilo que miram o senador Flávio Bolsonaro (PL), vive também a condição de investigado na Operação Compliance Zero. O nome dele consta de relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito relatado pelo ministro André Mendonça.

A extração de dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, expôs mensagens, contatos diretos e minutas de contratos entre o ex-banqueiro, o ministro e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.

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JC

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