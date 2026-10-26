Trump mantém silêncio após vitória de Lula, apesar de dizer que monitorava eleição
Antes do segundo turno, republicano afirmou que considerava a eleição brasileira importante e disse que acompanhava o processo eleitoral de perto
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se manifestou publicamente sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada neste domingo (25). Até a manhã desta segunda-feira (26), o republicano não parabenizou o presidente brasileiro nem comentou o resultado, apesar de ter afirmado anteriormente que acompanhava de perto a disputa eleitoral no Brasil.
Enquanto lideranças de outros países cumprimentavam Lula pela vitória, Trump retornou à Casa Branca sem falar com a imprensa, segundo a Rádio França Internacional (RFI).
Trump disse que acompanhava eleições no Brasil
Antes do primeiro turno, em 1º de outubro, Trump afirmou a jornalistas que considerava a eleição brasileira importante e que monitorava o processo. Na ocasião, elogiou o Brasil e sua população, mas não declarou apoio a nenhum candidato.
“O Brasil é um país muito importante, um grande país, as pessoas no Brasil são fantásticas, é uma eleição muito importante”, disse ao deixar a Casa Branca.
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Horas antes da apuração do segundo turno, o presidente norte-americano voltou a ser questionado sobre a disputa e um possível apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro (PL). Trump evitou escolher um candidato e afirmou que os Estados Unidos acompanhavam o pleito. “Não quero entrar nesse assunto, mas estamos monitorando”, declarou, segundo a CNN Brasil.
O republicano também havia elogiado a rapidez da apuração do primeiro turno e comentado o desempenho de Flávio Bolsonaro naquela etapa. Apesar dessas manifestações, não declarou apoio público a nenhum dos candidatos nas declarações citadas e, até a madrugada desta segunda-feira, não havia comentado a vitória de Lula.
Filho de Trump repercute crítica à atuação de Zanin em decisão sobre votação no Brasil
A atuação do ministro Cristiano Zanin na decisão que estendeu o horário de votação nas eleições brasileiras até as 19h foi questionada pelo advogado Martin De Luca, que representa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em publicação no X, ele levantou dúvidas sobre o tempo levado pelo magistrado para analisar o pedido e mencionou sua relação profissional anterior com Lula (PT).
"Em minutos, [Cristiano] Zanin chegou a ler o pedido? As urnas foram ordenadas a permanecerem abertas por Zanin", escreveu De Luca. Antes de integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), Zanin atuou como advogado de Lula em processos relacionados à Operação Lava Jato.
A mensagem foi compartilhada por Donald Trump Jr., filho do presidente americano, que também repercutiu uma publicação na qual Lula é chamado de "próximo Nicolás Maduro", em referência ao ex-presidente venezuelano.