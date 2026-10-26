Trump ao comentar a reeleição de Lula: "Pareceu mais uma eleição fraudada"

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Presidente dos EUA questionou a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro e classificou o pleito como suspeito, sem apontar evidências de fraude

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou em coletiva, nesta segunda-feira (26) a regularidade das eleições brasileiras, sem apresentar provas de possíveis irregularidades. Apesar das críticas, o norte-americano afirmou que gosta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao comentar o resultado, Trump disse que a votação lhe pareceu fraudada e avaliou negativamente o processo eleitoral. Questionado sobre possíveis medidas, declarou que sua responsabilidade é governar os Estados Unidos, e não o Brasil.

Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, realizado no domingo (25), com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário. A vitória foi confirmada pela Justiça Eleitoral.

Após a derrota, Flávio afirmou que não reconheceria o resultado e que recorreria à Justiça para tentar anular a votação. Entre as críticas apresentadas pelo senador está a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de estender o horário de votação até as 19h em seções que ainda estavam abertas.

A ampliação ocorreu após as campanhas relatarem dificuldades de deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país, incluindo problemas no transporte público e impactos de fortes chuvas.

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