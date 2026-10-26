Putin parabeniza Lula pela vitória e se compromete a continuar desenvolvendo uma "cooperação bilateral frutífera"

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Em carta, líder russo destacou a agenda econômica e social do petista e desejou saúde e sucesso às vésperas do aniversário de 81 anos de Lula

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira, 26, seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória no segundo turno das eleições no país sul-americano, ao mesmo tempo em que destacou que esses resultados representam um apoio popular à sua agenda econômica e social e defendeu que se continue a desenvolver "uma cooperação bilateral frutífera".

"Caro amigo, receba meus mais sinceros parabéns por sua reeleição para o cargo de presidente do Brasil", disse Putin em uma carta enviada a Lula da Silva após o anúncio de sua vitória.

"Os resultados da votação confirmaram plenamente o reconhecimento, por parte de seus concidadãos, de suas notáveis qualidades de liderança, bem como o apoio ao rumo do desenvolvimento social e econômico sustentável do país e à defesa de sua soberania e de seus interesses legítimos no cenário internacional", acrescentou.

Líder russo destaca parceria estratégica entre Brasil e Rússia

Assim, ele afirmou que "é difícil superestimar sua contribuição pessoal para o fortalecimento da parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia", antes de enfatizar que ambos os países "continuarão trabalhando em estreita colaboração para seguir impulsionando uma cooperação bilateral frutífera em todas as esferas, bem como uma colaboração construtiva no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, do G20 e de outras estruturas multilaterais".

Putin aproveitou ainda para parabenizar o presidente do Brasil por seu aniversário, já que nesta terça-feira ele completará 81 anos, e desejou-lhe "boa saúde, felicidade, bem-estar e novos sucessos em suas atividades governamentais, em benefício do amigo povo do Brasil", segundo a carta citada, publicada pelo Kremlin.

Peskov destaca trabalho de lula pelo Brasil

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, também se juntou às felicitações, destacando que Lula da Silva "está realizando um excelente trabalho não apenas para desenvolver as relações bilaterais, mas também para dar continuidade aos processos no âmbito do BRICS e de outras organizações", segundo a agência de notícias TASS. "Esperamos que esses processos continuem no futuro", concluiu.

A comissão eleitoral informou que Lula obteve 51,77% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais, enquanto o candidato de extrema direita Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, obteve 48,23% dos votos, de acordo com dados correspondentes a 99,89% da apuração nas urnas, com uma participação de cerca de 80,8%.

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