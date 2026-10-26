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Política | Notícia

Presidente do STF defende respeito à vontade dos eleitores após reeleição de Lula

Edson Fachin também defendeu a harmonia entre os Três Poderes; Flávio Bolsonaro anunciou que pretende pedir a anulação do segundo turno

Por Agência Brasil Publicado em 26/10/2026 às 8:26
Fachin considera haver um procedimento para validar a vinculação de petições de autoria de "terceiros estranhos"
Fachin considera haver um procedimento para validar a vinculação de petições de autoria de "terceiros estranhos" - Divulgação

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu neste domingo (25) o respeito à vontade dos eleitores manifestada nas urnas. A declaração foi divulgada após a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um quarto mandato.

Em manifestação, Fachin afirmou que a soberania popular é um dos fundamentos da democracia e destacou a importância de respeitar a decisão dos eleitores.

“É tempo de reafirmar o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, livremente manifestada nas urnas. A república se fortalece quando reconhece e respeita a soberania popular, fundamento da legitimidade democrática e expressão da cidadania”, declarou.

O ministro também defendeu a harmonia entre os Três Poderes e o respeito aos limites estabelecidos pela Constituição Federal, mesmo diante de divergências políticas.

“Mesmo diante de divergências, é nos limites da Constituição que devem buscar as respostas, preservando o equilíbrio entre os poderes e a integridade do Estado Democrático de Direito”, acrescentou.

A manifestação ocorre após o candidato derrotado no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), afirmar que não reconhece o resultado da eleição e que pretende pedir a anulação da votação.

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