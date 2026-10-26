Partido de Flávio Bolsonaro, PL reconhece resultado das eleições
A nota do partido aponta que o senador foi vitorioso no primeiro turno e acusa Lula de ter ampliado gastos públicos para sair vitorioso na disputa
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O PL, partido do senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado na disputa presidencial, divulgou nota nesta segunda-feira, 26, reconhecendo o resultado das eleições em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para mais quatro anos de mandato.
A nota é assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. "Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz a nota.
No final da apuração no domingo, 25, Flávio Bolsonaro apareceu em público para dizer que não reconhecia a vitória de Lula e que iria pedir a anulação do processo eleitoral. A nota do partido aponta que o senador foi vitorioso no primeiro turno e acusa o presidente petista de ter ampliado gastos públicos para sair vitorioso na disputa.
O presidente Lula venceu o senador do PL por 4.430.191 votos. A diferença foi de 3,58%. O petista terminou o pleito com 51,79%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou com 48,21%.
A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022. Naquele pleito, Lula venceu Jair Bolsonaro por 2.139.645 votos. Lula teve 50,90% e o ex-capitão reformado, 49,10%. Em porcentual, a diferença foi de 1,8%.
Nesta segunda, Flávio Bolsonaro afirmou que vai pedir a cassação da chapa de Lula e contou que a Polícia Federal (PF) o intimou a entregar os passaportes.
"Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele (Bolsonaro) e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o País. A decisão, do Alexandre de Moraes, se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro, ?que eu deveria deixar o País se eu perdesse a eleição?. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça?", afirmou.
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Flávio publicou um vídeo nas redes sociais em que agradece aos quase 60 milhões de votos, algo que não tinha feito até então, e repetiu que a eleição ocorrida no domingo "não foi normal", colocando suspeição sem fundamento sobre o processo eleitoral. Ele reclamou da prorrogação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), medida que sua própria campanha havia pedido à Justiça Eleitoral.
"Eu vou pedir, sim, a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo. A competição tem que ser justa e igual, o que não aconteceu. Não fui eu que perdi, foi sistema que ganhou", declarou o senador.
Veja a íntegra da nota do PL:
Flávio Bolsonaro venceu o primeiro turno das eleições presidenciais, com uma vantagem de 2,2 milhões de votos. No segundo turno, porém, o resultado foi diferente, em um cenário marcado por medidas fortemente eleitoreiras, com impacto econômico e social.
A ampliação expressiva dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas em um processo eleitoral justo, além de possíveis consequências econômicas para o país.
Ao mesmo tempo, o PL encerra estas eleições com uma representação histórica: uma bancada de 121 deputados federais, 29 senadores, 229 deputados estaduais e distritais e seis governadores. É uma demonstração da força do partido e da confiança de milhões de brasileiros nas ideias que defendemos.
Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições.
O PL continuará firme, atuando com independência e responsabilidade na defesa da democracia, da liberdade e dos valores que representamos. Nosso compromisso é com o Brasil e com os milhões de brasileiros que confiam em nosso trabalho.
Valdemar Costa Neto
Presidente Nacional do PL