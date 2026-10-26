Lula se reúne com Motta e Alcolumbre em costura sobre comando do Congresso
Presidente reeleito iniciou conversas para tentar amenizar sua situação com deputados e senadores na próxima legislatura e conta com apoio dos dois
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De olho no que vem por ai, com um Congresso Nacional bastante alinhado à direita, o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já iniciou ontem, um dia após o pleito, conversas para tentar amenizar sua situação com deputados e senadores.
Buscando apoios, Lula se reuniu, no Palácio da Alvorada, em Brasília, com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
A aliança busca garantir governabilidade diante de um Congresso mais conservador a partir do ano que vem. Com Alcolumbre, por exemplo, Lula viveu altos e baixos durante o governo atual, Os dois voltaram a se reaproximar recentemente, com Alcolumbre sendo decisivo, inclusive, para a aprovação do fim da PEC 6x1 no Senado.
A estratégia de Lula é a de atrair de novo os líderes do Centrão, mesmo aqueles que, do primeiro para o segundo turno, se postaram ao lado de Flávio, além de uma ala do MDB.
Após a vitória no domingo, Lula falou sobre a sua relação com o Congresso. "Já tem gente falando 'O Lula vai ter muita dificuldade para governar porque o Congresso está mais conservador'. Eu não escolhi o Congresso. Foi o povo que escolheu. E é com ele que eu vou votar, vou trabalhar e vou aprovar as coisas", afirmou.
Após a derrota nas urnas, o PL promete fazer intensa oposição ao quarto mandato de Lula. O senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi coordenador da campanha de Flávio, pretende lançar sua candidatura à presidência da Casa de Salão Azul e desafiar Alcolumbre. Além dele, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) também almeja o posto.
Maior bancada da Câmara, com 121 deputados, o PL ainda avalia quem apoiar para o comando da Casa. Uma ala quer lançar o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e outra avalia que o partido deve continuar a avalizar Motta. Há, ainda, os que não querem aderir à candidatura do presidente da Câmara porque ele se aliou a Lula, mas admitem apoiar outro nome do Republicanos.