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Lula reeleito: veja quais partidos parabenizaram o presidente e quais ainda não se manifestaram

Siglas que apoiaram Flávio, como MDB, União Brasil e Republicanos, reconheceram o resultado, e o PL fica isolado ao contestar a eleição

Por Ryann Albuquerque Publicado em 26/10/2026 às 12:22
Lula faz pronunciamento após resultado das eleições presidenciais no hotel Intercontinental, na Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista.
Lula faz pronunciamento após resultado das eleições presidenciais no hotel Intercontinental, na Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista. - tiago queiroz/Estadao

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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (25), com 51,79% dos votos válidos contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), foi seguida de reconhecimentos que partiram até de siglas que estiveram do lado do adversário no segundo turno.

O petista havia terminado o primeiro turno atrás de Flávio, com 45,16% dos votos válidos contra 47,03%, e virou a disputa em três semanas. Até a manhã desta segunda-feira (26), PSD, MDB, União Brasil e PSDB já haviam divulgado notas cumprimentando o presidente, sem alimentar a narrativa de fraude.

O movimento contrasta com a postura de Flávio, que disse não reconhecer o resultado e prometeu pedir a anulação da eleição.

Quem parabenizou Lula

O PSD, em nota assinada pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, cumprimentou Lula e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e prometeu apoiar medidas que reduzam desigualdades e tragam equilíbrio fiscal. O partido também quis marcar o tom que terá no Congresso. "Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal", escreveu Kassab.

O MDB, que ficou neutro no primeiro turno e chegou ao segundo dividido, com 17 diretórios estaduais apoiando Flávio e 10 apoiando Lula, publicou no X. A sigla, que comanda os ministérios das Cidades e dos Transportes, disse que Lula foi "reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988" e desejou que ele tenha "serenidade para governar o País em favor de TODOS sem exceção".

O União Brasil, que apoiou Flávio, também reconheceu a derrota. Na nota, o presidente nacional, Antonio Rueda, atribuiu o desfecho à vontade popular. "A soberania popular se manifestou de forma livre nas urnas", afirmou.

O PSDB reconheceu o resultado, mas avisou que seguirá na oposição. A nota, assinada pelo presidente do partido, Aécio Neves, e pelo líder na Câmara, Adolfo Viana, desejou êxito a Lula e pediu que busque a união dos brasileiros. As críticas virão, segundo o texto, "sem perder de vista que, acima das disputas políticas, devem estar sempre os interesses do Brasil e dos brasileiros".

Também reconheceram a vitória as legendas da aliança de Lula, como PDT, PCdoB, PV, Psol e Rede, além de UP, PSTU e PCB, segundo levantamento do Poder360.

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Republicanos: presidente se manifestou, mas o partido não

O presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), parabenizou Lula no X na noite de domingo. Ele disse que o novo mandato traz "a responsabilidade de governar para todos os brasileiros", e cobrou que isso inclua quem votou em Flávio, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso.

A manifestação, porém, é do dirigente. Até o fechamento desta reportagem, não havia nota oficial do Republicanos como sigla, que ficou neutra no primeiro turno e formalizou apoio a Flávio no segundo, embora controle o Ministério de Portos e Aeroportos no governo petista.

Vice de Tarcísio, aliado de Flávio reconhece a vitória de Lula 

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), reconheceu a vitória de Lula e afirmou respeitar o resultado das urnas, em contraste com o silêncio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais aliados de Flávio e apontado como nome para o futuro da direita.

Ramuth destacou que, apesar de seu grupo político defender uma mudança no país, a maioria dos eleitores escolheu outro caminho. Já Tarcísio, que acompanhou a apuração ao lado de Flávio, havia criticado a decisão do STF de prorrogar a votação em alguns locais, mas ainda não se manifestou sobre o resultado até a manhã desta segunda-feira.

Como reagiram os ex-candidatos

Entre os derrotados no primeiro turno, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que apoiou Flávio no segundo, reconheceu o resultado. "Como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e à decisão da apuração", disse. Renan Santos (Missão) afirmou nos stories do Instagram que "não teve fraude na eleição" e atribuiu a vitória à "arrogância da família Bolsonaro".

Romeu Zema (Novo) foi na direção oposta. Sem apresentar provas, falou em "golpe à la Venezuela" por causa da prorrogação, determinada pelo STF a pedido da campanha de Lula, e classificou a disputa como "a eleição mais alarmista e mentirosa que eu já vi no Brasil".

Augusto Cury (Avante), que havia dito que manteria silêncio no segundo turno, não se manifestou.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.