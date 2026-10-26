Líderes europeus parabenizam Lula e defendem fortalecimento da parceria com o Brasil

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Líderes internacionais destacaram a democracia e defenderam ampliar a cooperação e o comércio; Canadá propôs fortalecer laços bilaterais

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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu manifestações de lideranças europeias nesta segunda-feira (26), com mensagens que destacaram a democracia, o multilateralismo e a intenção de aprofundar as relações com o Brasil.

Representantes da União Europeia (UE), da França e da Espanha parabenizaram o presidente brasileiro, enquanto o Canadá também manifestou interesse em ampliar a cooperação com o país.

Conselho Europeu parabeniza Lula

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que o resultado eleitoral expressa a decisão da população brasileira e confirmou ter conversado com Lula na noite de domingo (25) para cumprimentá-lo pela vitória. Em publicação na rede social X, ele destacou a relação entre o Brasil e o bloco europeu.

“O povo brasileiro falou”, escreveu Costa. “A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos.” O dirigente também defendeu a continuidade do trabalho conjunto para aprofundar os laços entre as partes, enfrentar desafios globais e contribuir para um cenário internacional mais pacífico e próspero.

Comissão Europeia destaca democracia e multilateralismo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula e afirmou que a parceria entre a Europa e o Brasil está em expansão. Em mensagem publicada no X, ela relacionou a vitória do petista à defesa da democracia e do multilateralismo.

“Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória”, escreveu. Von der Leyen acrescentou que a cooperação entre as partes deve continuar nos próximos anos, com atenção ao comércio livre e aberto, à manutenção de uma ordem global baseada em regras e às metas climáticas.

Na França, o presidente Emmanuel Macron também saudou a reeleição e defendeu o aprofundamento da relação entre os dois países. Em sua mensagem, ele destacou a possibilidade de ampliar a parceria estratégica diante dos desafios internacionais.

“A França e o Brasil têm muito a construir juntos. Diante dos grandes desafios do nosso tempo, reforcemos nossa parceria estratégica e façamos viver a amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo”, afirmou Macron.

Primeiro-ministro da Espanha relaciona vitória a avanço progressista

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também comemorou o resultado e associou a vitória de Lula ao cenário político internacional. Em sua publicação, o líder relacionou a reeleição do brasileiro à possibilidade de avanço de forças progressistas em outros países.

“Uma grande vitória para Lula! O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A retomada progressista global acaba de começar”, escreveu Sánchez.

Canadá quer ampliar cooperação com o Brasil

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, parabenizou Lula ainda na noite de domingo (25) e afirmou que pretende fortalecer a relação bilateral. Segundo ele, a parceria entre os dois países avançou durante o período de cooperação e pode ser ampliada.

Carney citou comércio, meio ambiente e prosperidade como áreas para aprofundar o trabalho conjunto. A mensagem se somou às manifestações internacionais que destacaram a continuidade da cooperação com o Brasil após a confirmação do resultado eleitoral.

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