Líderes da América Latina parabenizam Lula pela vitória nas eleições brasileiras
Presidentes do México, Uruguai, Bolívia, Panamá, Paraguai, Chile e Peru destacaram a democracia e defenderam a continuidade da cooperação com o Brasil
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A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras motivou manifestações de lideranças latino-americanas nas redes sociais. Presidentes de países vizinhos e de outras nações da região parabenizaram o petista e o povo brasileiro, com mensagens que destacaram o processo democrático e a intenção de fortalecer as relações com o Brasil.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, celebrou o resultado eleitoral em uma publicação na rede social X. “Viva a democracia, ganhou o povo do Brasil. Parabéns, presidente Lula!”, escreveu. O
presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, também anunciou que conversou com Lula para cumprimentá-lo pela vitória e ressaltou o significado do processo eleitoral. “Eu o cumprimentei pelo triunfo e pela festa democrática que representa o processo eleitoral”, afirmou Orsi.
Presidentes destacam cooperação entre países
Outros líderes latino-americanos aproveitaram as manifestações para mencionar interesses comuns e a continuidade das relações diplomáticas com o Brasil. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, destacou os laços históricos entre os dois países e a possibilidade de ampliar a cooperação.
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“Bolívia e Brasil somos países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Seguiremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações”, escreveu.
O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, também parabenizou Lula e a população brasileira pelo resultado das eleições. “Felicito o povo brasileiro por esta jornada democrática e especialmente ao presidente Lula por sua vitória. Seguiremos trabalhando juntos por nossos países”, publicou.
Já o presidente do Paraguai, Santiago Peña, saudou Lula e os brasileiros pela jornada democrática, somando-se às manifestações de reconhecimento ao resultado eleitoral.
Chile e Peru também enviam mensagens a Lula
O presidente do Chile, José Antonio Kast, afirmou ter conversado com Lula após a vitória e mencionou áreas em que os dois países podem ampliar a parceria, incluindo a integração econômica e o combate ao crime organizado.
“Chile e Brasil têm muito futuro em comum e continuaremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região”, escreveu Kast.
No Peru, a presidente Keiko Fujimori parabenizou Lula pela reeleição e o povo brasileiro pela “jornada democrática”. Em sua mensagem, ela também defendeu o fortalecimento da relação bilateral, com atenção à integração, à cooperação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia compartilhada pelos dois países.
“Próximos ao bicentenário de nossas relações diplomáticas, reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos”, escreveu a presidente peruana.
*Com informações da Agência Brasil.