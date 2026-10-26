fechar
Política | Notícia

CNBB reconhece vitória de Lula e Alckmin e pede pacificação do Brasil e atenção aos mais pobres

Em carta, a entidade desejou que o novo mandato "seja marcado pela sabedoria, pelo espírito de serviço e pelo compromisso com o bem comum

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/10/2026 às 23:35 | Atualizado em 26/10/2026 às 23:35
Geraldo Alckmin e Lula têm formado parceria e político do PSB pode assumir ministério vital
Geraldo Alckmin e Lula têm formado parceria e político do PSB pode assumir ministério vital - Ricardo Stuckert

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reconheceu nesta segunda-feira, 26, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Em carta enviada aos dois, a entidade desejou que o novo mandato "seja marcado pela sabedoria, pelo espírito de serviço e pelo compromisso com o bem comum" e destacou a necessidade de união do País.

"A polarização que atravessou a sociedade não pode determinar o horizonte do próximo período de governo. O Brasil necessita de gestos concretos de pacificação, de respeito às diferenças e de valorização das instituições democráticas", diz o documento.

A CNBB também pediu atenção prioritária do novo governo Lula aos mais pobres e vulneráveis e reafirmou a importância "do fortalecimento das instituições, do respeito à Constituição Federal, da promoção da paz social e do combate à corrupção e a toda forma de violência".

"Desejamos que o novo mandato seja uma oportunidade para fortalecer a democracia, aproximar os brasileiros e renovar a esperança daqueles que mais necessitam de atenção e cuidado", finaliza a carta, assinada pela direção da entidade.

Ao longo da campanha, o candidato derrotado à presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), acusou integrantes CNBB de participar na disseminação de notícias falsas sobre uma suposta pretensão dele de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A entidade negou a acusação.

Leia também

Lula mais quatro anos
REELEITO

Lula mais quatro anos
Líderes da América Latina parabenizam Lula pela vitória nas eleições brasileiras
ELEIÇÕES 2026

Líderes da América Latina parabenizam Lula pela vitória nas eleições brasileiras

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.