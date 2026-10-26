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Política | Notícia

Aniversário de Lula: presidente completa 81 anos em meio a uma curiosidade no registro

Presidente nasceu em 27 de outubro de 1945, mas foi registrado com a data de 6 de outubro; divergência ocorreu anos depois do nascimento.

Por JC Publicado em 26/10/2026 às 22:18
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Lula foi eleito presidente do Brasil pela quarta vez no último domingo (25) - Ricardo Stuckert

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de vencer o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O aniversário do petista, no entanto, é marcado por uma particularidade: enquanto ele nasceu em 27 de outubro de 1945, seu registro de nascimento aponta o dia 6 do mesmo mês.

Natural de Pernambuco, Lula nasceu no então distrito de Caetés, que pertencia a Garanhuns. A diferença entre as datas está relacionada ao registro feito anos depois do nascimento, quando a família já havia se mudado para São Paulo.

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Por que Lula tem duas datas de aniversário?

Segundo relatos de familiares, a divergência ocorreu durante o registro dos filhos de Eurídice Ferreira de Mello, conhecida como dona Lindu. Na época, a falta de registros frequentes de nascimento em localidades do interior contribuía para desencontros nas informações.

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Frei Chico, irmão mais velho do presidente, relatou que a mãe levou ao cartório anotações com os nomes e as datas de nascimento dos filhos, mas acabou se confundindo durante o procedimento. A explicação foi apresentada em relatos reproduzidos pela imprensa.

Apesar da data que consta no documento, Lula costuma comemorar o aniversário em 27 de outubro, dia apontado pela família como a data real de seu nascimento.

Aniversário após vitória nas eleições

A chegada aos 81 anos ocorre dois dias depois do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no domingo (25). Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito para um quarto mandato à frente da Presidência da República.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, aliados do presidente organizam uma comemoração para a tarde desta terça-feira, em Brasília. A festa está prevista para ocorrer no Palácio da Alvorada, com a presença de aliados e auxiliares próximos.

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