Aniversário de Lula: presidente completa 81 anos em meio a uma curiosidade no registro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente nasceu em 27 de outubro de 1945, mas foi registrado com a data de 6 de outubro; divergência ocorreu anos depois do nascimento.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de vencer o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O aniversário do petista, no entanto, é marcado por uma particularidade: enquanto ele nasceu em 27 de outubro de 1945, seu registro de nascimento aponta o dia 6 do mesmo mês.

Natural de Pernambuco, Lula nasceu no então distrito de Caetés, que pertencia a Garanhuns. A diferença entre as datas está relacionada ao registro feito anos depois do nascimento, quando a família já havia se mudado para São Paulo.

Por que Lula tem duas datas de aniversário?

Segundo relatos de familiares, a divergência ocorreu durante o registro dos filhos de Eurídice Ferreira de Mello, conhecida como dona Lindu. Na época, a falta de registros frequentes de nascimento em localidades do interior contribuía para desencontros nas informações.

Frei Chico, irmão mais velho do presidente, relatou que a mãe levou ao cartório anotações com os nomes e as datas de nascimento dos filhos, mas acabou se confundindo durante o procedimento. A explicação foi apresentada em relatos reproduzidos pela imprensa.

Apesar da data que consta no documento, Lula costuma comemorar o aniversário em 27 de outubro, dia apontado pela família como a data real de seu nascimento.

Aniversário após vitória nas eleições

A chegada aos 81 anos ocorre dois dias depois do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no domingo (25). Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito para um quarto mandato à frente da Presidência da República.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, aliados do presidente organizam uma comemoração para a tarde desta terça-feira, em Brasília. A festa está prevista para ocorrer no Palácio da Alvorada, com a presença de aliados e auxiliares próximos.