Alckmin é cotado para assumir Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula
Vice-presidente ganhou espaço na confiança do presidente e é visto com bons olhos pelo mercado financeiro, segundo economistas ouvidos pelo Estadão
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O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) está entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A possibilidade foi apontada pelo Estadão nesta segunda-feira (26), em reportagem que destaca a aproximação entre os dois políticos e o perfil econômico do vice-presidente.
Economistas ouvidos pelo jornal, sob condição de anonimato, avaliam que uma eventual indicação de Alckmin teria boa receptividade entre investidores. A preocupação com o controle dos gastos públicos e a defesa do ajuste fiscal estão entre os fatores que favorecem seu nome.
Desde 2023, Alckmin ampliou a relação de confiança com Lula e passou a ter maior destaque no governo. Após a vitória eleitoral, no domingo (25), o presidente elogiou publicamente o vice-presidente, ressaltando sua lealdade e sua conduta.
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Além de ocupar a Vice-Presidência, Alckmin comandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no atual governo e foi governador de São Paulo por quatro mandatos. A reforma tributária é uma de suas principais pautas, e o vice também demonstra preocupação com o aumento da dívida pública.
Durante o período em que os Estados Unidos impuseram tarifas comerciais ao Brasil, Alckmin teve papel importante nas negociações com o governo norte-americano. Ele também manteve diálogo com representantes dos setores industriais afetados pelas medidas.
O ajuste fiscal foi tema de conversas entre Lula e Alckmin ao longo do mandato. Segundo interlocutores ouvidos na reportagem, o vice-presidente acompanha os indicadores econômicos e conhece o nível de superávit primário necessário para contribuir com o equilíbrio das contas públicas.