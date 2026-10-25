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Vontade das urnas precisa ser respeitada, afirma Fachin após votar

O ministro do STF Edson Fachin votou por volta das 11h, na Asa Sul, região central de Brasília, e, em seguida, deu declarações à imprensa.

Por Agência Brasil Publicado em 25/10/2026 às 13:30
Ministro do STF Edson Fachin votou por volta das 11h, na Asa Sul, região central de Brasília
Ministro do STF Edson Fachin votou por volta das 11h, na Asa Sul, região central de Brasília - Antonio Augusto/TSE

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Após votar no segundo turno das eleições, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, voltou a afirmar neste domingo (25) que a soberania popular, expressa nas urnas, deve ser respeitada.

Fachin votou por volta das 11h, na Asa Sul, região central de Brasília, e, em seguida, deu declarações à imprensa.

"Neste 25 de outubro, o povo brasileiro está indo às urnas para manifestar suas escolhas democráticas. É preciso sempre lembrar que toda a autoridade e todo o poder emanam do povo. Portanto, é fundamental que sejam respeitadas as escolhas que derivarem da manifestação da soberania popular", disse o presidente do STF.

 

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Em sua fala, Fachin demonstrou preocupação com a estabilidade do país após a votação, independentemente do resultado.

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"O Brasil precisa de paz e tranquilidade para que, a partir de amanhã, possa enfrentar os diversos desafios que demandam a presença do Estado", afirmou.

Por esse motivo, o respeito ao resultado "é importante, é relevante e necessário", acrescentou Fachin. Nesta semana, o ministro já havia ressaltado que a democracia depende da "lealdade às regras do jogo, inclusive por parte de quem perde".

Defesa das instituições 

No período que antecedeu o segundo turno, Fachin atuou em defesa das instituições e do respeito à vontade soberana expressa nas urnas, em meio às discussões sobre a atuação do STF no processo eleitoral.

Antes do primeiro turno, o Supremo passou a enfrentar uma crise institucional sem precedentes, marcada por embates e acusações públicas entre ministros. A crise também entrou na pauta das campanhas eleitorais.

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente da República no segundo turno. A votação para governador ocorre também em cinco estados - Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins - e no Distrito Federal.

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