TRE-PE determina restabelecer frota de ônibus e metrô no Recife sob multa de R$ 1 mi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Decisão atende a ação contra Estado e CBTU após denúncias de redução do transporte na eleição; órgãos têm uma hora para comprovar medidas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), determinou neste domingo (25) o restabelecimento imediato da frota de ônibus na Região Metropolitana do Recife e a operação regular do metrô.

A liminar atende a um pedido da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) após relatos de eleitores sobre a falta ou redução da oferta de transporte público gratuito durante o segundo turno das Eleições 2026.

A decisão impõe o prazo de uma hora para que os gestores comprovem as providências adotadas à Justiça Eleitoral e estabelece multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento.

Principais determinações da liminar

A ordem judicial estabelece exigências operacionais específicas para os órgãos responsáveis pelo transporte público na RMR:

O Governo do Estado e o Grande Recife Consórcio de Transporte devem garantir a circulação integral da frota de ônibus urbanos prevista para o pleito, mantendo intervalos de viagem equivalentes aos de dias úteis e assegurando a gratuidade nas tarifas até as 19h30.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) deve manter a operação gratuita e regular das Linhas Centro e Sul do metrô no horário das 5h às 23h.

Origem do processo e órgãos notificados

A representação (processo nº 0603443-19.2026.6.17.0000) apontou falhas e desfalques na circulação de coletivos que deveriam atender os eleitores no deslocamento aos locais de votação.

Além da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), do Grande Recife Consórcio e da CBTU, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também foi integrada ao polo passivo da ação.