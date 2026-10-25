TRE-PE determina restabelecer frota de ônibus e metrô no Recife sob multa de R$ 1 mi
Decisão atende a ação contra Estado e CBTU após denúncias de redução do transporte na eleição; órgãos têm uma hora para comprovar medidas
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A desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), determinou neste domingo (25) o restabelecimento imediato da frota de ônibus na Região Metropolitana do Recife e a operação regular do metrô.
A liminar atende a um pedido da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) após relatos de eleitores sobre a falta ou redução da oferta de transporte público gratuito durante o segundo turno das Eleições 2026.
A decisão impõe o prazo de uma hora para que os gestores comprovem as providências adotadas à Justiça Eleitoral e estabelece multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento.
Principais determinações da liminar
A ordem judicial estabelece exigências operacionais específicas para os órgãos responsáveis pelo transporte público na RMR:
O Governo do Estado e o Grande Recife Consórcio de Transporte devem garantir a circulação integral da frota de ônibus urbanos prevista para o pleito, mantendo intervalos de viagem equivalentes aos de dias úteis e assegurando a gratuidade nas tarifas até as 19h30.
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) deve manter a operação gratuita e regular das Linhas Centro e Sul do metrô no horário das 5h às 23h.
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Origem do processo e órgãos notificados
A representação (processo nº 0603443-19.2026.6.17.0000) apontou falhas e desfalques na circulação de coletivos que deveriam atender os eleitores no deslocamento aos locais de votação.
Além da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), do Grande Recife Consórcio e da CBTU, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também foi integrada ao polo passivo da ação.