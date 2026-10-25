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TRE-BA exige frota total de ônibus em Salvador, sob multa de R$ 1 mi por hora de descumprimento

A federação PT/PCdoB/PV acionou a Justiça Eleitoral para reclamar da oferta de ônibus em Salvador no dia do segundo turno das eleições

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 13:46 | Atualizado em 25/10/2026 às 13:51
TRE-BA determinou que as empresas de ônibus coloquem toda a frota da capital nas ruas neste domingo (25)
TRE-BA determinou que as empresas de ônibus coloquem toda a frota da capital nas ruas neste domingo (25) - Divulgação

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Após denúncia da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), o presidente de Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer, determinou que a Prefeitura de Salvador e as empresas de ônibus coloquem toda a frota da capital nas ruas, sob multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.

O presidente do TRE-BA determinou o ofício para a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e direcionada também às concessionárias e empresas que operam no transporte público de Salvador. A justiça também determinou que as polícias civil e federal sejam acionadas para fiscalizar o cumprimento da medida.

A federação que apoia a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a Justiça Eleitoral para reclamar da oferta de ônibus em Salvador no dia do segundo turno das eleições, neste domingo, 25. Em petição ao tribunal, o grupo de partidos disse que às 11h05 deste domingo vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, o que prejudicava o deslocamento de eleitores.

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Denúncias

Em vídeos e fotos que circulam pelas redes sociais, os pontos de ônibus em Salvador aparecem lotados e passageiros relatam que os coletivos estariam demorando mais de uma hora para passar. A professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Vânia Bezerra, disse que "as empresas de ônibus de Salvador retiraram de circulação as linhas de ônibus, os pontos estão cheios". A docente acredita que possa estar ocorrendo algum tipo de "boicote", "isso é para impedir que o povo chegue às urnas".

Assim como Vânia, o dirigente do Sindiquímica Bahia, Alfredo Júnior, reclamou da dificuldade de conseguir utilizar o transporte público neste domingo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alfredo mostra o ponto lotado e um coletivo passando direto sem atender os passageiros. "Já é o terceiro ônibus que passa direto! A prefeitura de Salvador e ACM Neto boicotando para não deixar o baiano votar."

Autoridades políticas do estado, como a vereadora Marta Rodrigues (PT) e a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) exigiram explicações do prefeito e cobraram providências.

"Está escancarado esse absurdo. A situação é tão grave que a redução do transporte levanta uma suspeita preocupante: a de que possa haver um boicote para dificultar que a população chegue às urnas".

O senador Rui Costa reiterou que a justiça eleitoral foi acionada e criticou Flávio Bolsonaro: "Essa é a prática bolsonarista, quando não consegue convencer a população parte para a violência ou cometer crime eleitoral como é esse de retirar ônibus".

Mais cedo, à imprensa local, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), atribuiu os atrasos a "problemas operacionais em algumas garagens, gerados por manifestações políticas".

Pelas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), informou que colocou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública à disposição para identificar policiais com habilitação categoria D, aptos a dirigir os ônibus, se necessário.

"Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto. Vamos garantir que o povo tenha condições de votar!", escreveu o governador, que foi reeleito em primeiro turno.

 

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