Rui Costa percorre garagens em Salvador e acusa prefeito e empresas de violar ordem judicial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a reposição de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador eleito e ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) está percorrendo garagens de ônibus de Salvador neste domingo, 25, para denunciar o descumprimento da ordem judicial que determinou o restabelecimento integral da frota durante o segundo turno das eleições.

Em transmissão ao vivo e vídeos publicados nas redes sociais, o petista mostrou coletivos estacionados e contestou a justificativa da prefeitura de que os atrasos decorreram da retirada de adesivos eleitorais dos veículos.

"Eu estou aqui na terceira garagem e vou começar pela desculpinha do adesivo. Vê se vocês encontram algum adesivo nos ônibus que estão aqui estacionados. Quanto tempo leva para tirar um adesivo? Dois ou três segundos?", questionou.

TRE-BA determinou reposição de 100%

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a reposição de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis e gratuidade, sob multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. Rui diz que a decisão não está sendo cumprida.

"Alô, TSE, alô, Justiça Eleitoral da Bahia. A decisão de vocês não significa nada para os empresários de ônibus. Estou na G2 Axé e a garagem está cheia de ônibus. Estou passando de garagem em garagem. O povo está sem transporte para votar", afirmou Rui.

O petista acusou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e empresários do setor de manter os veículos fora de circulação para dificultar o deslocamento dos eleitores.

"Aqui, em Salvador, quem mandou no dia da eleição foi o prefeito Bruno Reis e os empresários de ônibus que tiraram a frota para o povo não ter ônibus para votar", disse.

Em uma das visitas, o senador afirmou que a Polícia Federal havia passado pela garagem e levado o responsável pelo tráfego para prestar depoimento.



