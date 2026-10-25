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Política | Notícia

Rui Costa percorre garagens em Salvador e acusa prefeito e empresas de violar ordem judicial

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a reposição de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 17:01 | Atualizado em 25/10/2026 às 17:02
Ministro Rui Costa da Casa Civil assegurou o inicio das obras da ferrovia Transnordestina até Suape
Ministro Rui Costa da Casa Civil assegurou o inicio das obras da ferrovia Transnordestina até Suape - Wallisson Breno / PR

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O senador eleito e ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) está percorrendo garagens de ônibus de Salvador neste domingo, 25, para denunciar o descumprimento da ordem judicial que determinou o restabelecimento integral da frota durante o segundo turno das eleições.

Em transmissão ao vivo e vídeos publicados nas redes sociais, o petista mostrou coletivos estacionados e contestou a justificativa da prefeitura de que os atrasos decorreram da retirada de adesivos eleitorais dos veículos.

"Eu estou aqui na terceira garagem e vou começar pela desculpinha do adesivo. Vê se vocês encontram algum adesivo nos ônibus que estão aqui estacionados. Quanto tempo leva para tirar um adesivo? Dois ou três segundos?", questionou.

 
 
 
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TRE-BA determinou reposição de 100%

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a reposição de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis e gratuidade, sob multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. Rui diz que a decisão não está sendo cumprida.

"Alô, TSE, alô, Justiça Eleitoral da Bahia. A decisão de vocês não significa nada para os empresários de ônibus. Estou na G2 Axé e a garagem está cheia de ônibus. Estou passando de garagem em garagem. O povo está sem transporte para votar", afirmou Rui.

O petista acusou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e empresários do setor de manter os veículos fora de circulação para dificultar o deslocamento dos eleitores.

"Aqui, em Salvador, quem mandou no dia da eleição foi o prefeito Bruno Reis e os empresários de ônibus que tiraram a frota para o povo não ter ônibus para votar", disse.

Em uma das visitas, o senador afirmou que a Polícia Federal havia passado pela garagem e levado o responsável pelo tráfego para prestar depoimento.

 

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