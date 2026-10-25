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Política | Notícia

Resultado para governador do DF: Celina Leão e Leandro Grass disputam segundo turno

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a decisão do próximo governador do Distrito Federal acontece neste domingo (25)

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 17:04
Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT)
Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT) - Arte/Agência Brasil

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Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT) disputam o 2° turno das eleições para governador do Distrito Federal. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Celina Leão terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 49,93% dos votos válidos, o equivalente a 825.530 votos. Enquanto Leandro Grass ficou em segundo lugar, com 34,47%, totalizando 569.930 votos no 1º turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Acre será feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver divulgação por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Candidatos no DF

A atual governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão, de 49 anos, é natural de Goiânia (GO) e empresária. Ela também foi coordenadora da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados, além de ter atuado como deputada distrital e federal.

Leandro Grass, de 40 anos, também é natural de Brasília (DF), professor, sociólogo e servidor público. O candidato também já atuou como deputado distrital, em 2018.

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