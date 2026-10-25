Resultado para governador do DF: Celina Leão e Leandro Grass disputam segundo turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a decisão do próximo governador do Distrito Federal acontece neste domingo (25)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT) disputam o 2° turno das eleições para governador do Distrito Federal. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Celina Leão terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 49,93% dos votos válidos, o equivalente a 825.530 votos. Enquanto Leandro Grass ficou em segundo lugar, com 34,47%, totalizando 569.930 votos no 1º turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Acre será feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando houver divulgação por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Candidatos no DF

A atual governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão, de 49 anos, é natural de Goiânia (GO) e empresária. Ela também foi coordenadora da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados, além de ter atuado como deputada distrital e federal.

Leandro Grass, de 40 anos, também é natural de Brasília (DF), professor, sociólogo e servidor público. O candidato também já atuou como deputado distrital, em 2018.

