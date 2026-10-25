Raquel Lyra vota em Caruaru, evita apoio a candidatos à Presidência e destaca importância da democracia

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A governadora de Pernambuco também falou sobre as denúncias de descumprimento do decreto que garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), votou no início da tarde deste domingo (25), acompanhada do filho, João Lyra, no Colégio Diocesano, em Caruaru, no Agreste do Estado.

Reeleita com 53,27% dos votos no primeiro turno, a chefe do Executivo estadual manteve a postura de evitar declarar apoio a qualquer um dos candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Durante conversa com a imprensa, Raquel destacou a importância deste dia para a democracia brasileira. “Eu venho aqui mais uma vez para exercer o nosso direito ao voto. Muita gente lutou antes de nós para que isso pudesse virar realidade", disse.

"E que os pernambucanos e pernambucanas vão para as urnas com o coração cheio de amor, votando naquele que acreditam que pode ser o melhor presidente para o nosso país e para conduzir os rumos da nossa nação pelos próximos anos. Eu, como governadora do nosso estado, sigo trabalhando firme na certeza de que ninguém faz nada sozinho", completou.

Questionada sobre a importância de uma eventual reeleição do presidente Lula para Pernambuco, Raquel Lyra reforçou que pretende manter as parcerias institucionais.“Não só com o governo federal, mas também com os municípios, os prefeitos e prefeitas pernambucanos, que sabem que a gente não distingue cor de bandeira partidária”, disse.

Transporte gratuito

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou, na noite deste sábado (24), que o Governo do Estado e a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) garantam o retorno gratuito dos eleitores no transporte coletivo intermunicipal, mesmo daqueles que não utilizaram a gratuidade no trajeto de ida.

A decisão foi proferida pela desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, relatora do processo nº 0603425-95.2026.6.17.0000, após solicitação da Defensoria Pública da União (DPU).

A determinação também estabeleceu que o retorno gratuito nas linhas intermunicipais com origem ou destino no Sertão seja garantido durante todo o domingo, sem restrição de horário para a partida.

Em situações excepcionais, caso não haja viagens disponíveis na noite de domingo, o transporte gratuito deverá ser assegurado até as 12h de segunda-feira (26).

Questionada sobre as denúncias de descumprimento do decreto, a governadora Raquel Lyra afirmou que as empresas que desrespeitarem as regras estarão sujeitas a multas e processos administrativos.

“Qualquer descumprimento será notificado, a empresa será multada. A gente está trabalhando em parceria com o Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral para garantir o exercício do direito ao voto”, disse.

“A gente tem a confiança de que as pessoas que têm direito vão poder utilizar o transporte. E aqueles que não cumprirem a determinação da legislação federal e da legislação estadual vão responder com multa e com processos administrativos”, completou.

Também estiveram presentes o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro; e os secretários estaduais André Teixeira (Mobilidade e Infraestrutura) e Juliana Gouveia (Mulher).