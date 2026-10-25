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Política | Notícia

Raquel Lyra parabeniza reeleição de Lula: "pode contar com Pernambuco"

A governadora de Pernambuco reforçou que pretende seguir trabalhando em parceria com o governo Federal visando o desenvolvimento do estado

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 22:46 | Atualizado em 25/10/2026 às 23:26
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Raquel Lyra parabeniza reeleição de Lula: "pode contar com Pernambuco" - Ricardo Stuckert / PR

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O governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória neste domingo (25) contra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição presidencial que garantiu o seu 4º mandato.

"Parabenizo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à presidência da República e desejo sucesso na missão de governar o nosso país novamente. Vamos seguir, aqui em Pernambuco, trabalhando junto com o governo Federal com muito diálogo, respeito institucional e parceria. Foi assim que a gente conseguiu destravar obras, garantir investimentos e entregar vida nova para nossa gente", declarou a governadora.

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Raquel Lyra, que assim como no primeiro turno, não declarou apoio a nenhum candidato à presidência no segundo turno, votou pela manhã em Caruaru, no Agreste do Estado, e em seguida viajou para Madri, na Espanha, onde ficará por dez dias em agenda que inclui reuniões voltadas à construção de parcerias para fortalecimento de políticas públicas de saneamento, universalização da água e atração de investimentos sustentáveis, não acompanhando a apuração de votos.

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"Desejo que este novo mandato seja de união, fortalecimento da democracia e compromisso cada vez maior com quem mais precisa. De um Brasil mais justo, mais desenvolvido, com oportunidade para todo mundo. Da nossa parte, pode contar com Pernambuco, presidente Lula. Vamos seguir trabalhando, sem parar, para transformar cada compromisso em resultado concreto na vida das pessoas. Pernambuco está pronto para viver os seus melhores anos. E vamos vivê-los junto com o Brasil", concluiu Raquel Lyra.

Eleita no primeiro turno

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco com 2.805.438 votos, o equivalente a 53,27%, enquanto que o seu adversário, o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), obteve um percentual de 44,82%, com um total de 2.360.469 votos.

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