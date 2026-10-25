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Política | Notícia

Quem ganhou no Amazonas? Omar Aziz e Professora Maria do Carmo disputam segundo turno das eleições

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a decisão do próximo governador do Amazonas acontece neste domingo (25)

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 17:03
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria Do Carmo (PL)
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria Do Carmo (PL) - Lula Marques/ Agência Brasil / Agência Brasil

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Omar Aziz (PSD) e Professora Maria Do Carmo (PL) disputam o 2° turno das eleições para governador do Amazonas. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Aziz terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 40,60% dos votos válidos, o equivalente a 840.610 votos. Enquanto Maria do Carmo ficou em segundo lugar, com 24,50%, totalizando 507.262 votos no primeiro turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Amazonas é feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada assim que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar quem foi eleito.

Sobre os candidatos

Omar Aziz, de 68 anos, é natural de São Paulo, formado em Engenharia Civil e já atuou como senador, vereador, deputado estadual e vice-prefeito e disputa pela terceira vez o governo do Amazonas.

A Professora Maria Do Carmo (PL), de 66 anos, é natural de Manaus, formada em Ciências Contábeis pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e concorre pela primeira vez ao governo do Estado.

Ela também já foi candidata a vice-prefeita de Manaus, em 2024, e concorreu ao cargo de suplente de senador na chapa de Arthur Virgílio Neto (PSDB), em 2022.

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