Quem foi eleito no Espírito Santo? Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputam segundo turno para governador

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Como nenhum dos candidatos do Espírito Santo alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a decisão acontece neste domingo (25)

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Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o 2° turno das eleições para governador do Espírito Santo. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Pazolini terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 49,65% dos votos válidos, o equivalente a 1.048.633 votos. Enquanto Ferraço ficou com 34,06%, totalizando 719.397 votos no primeiro turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos em 4 de outubro, a definição do próximo governador do Espírito Santo é feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando a confirmação for feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem são os candidatos?

Lorenzo Pazolini, de 44 anos, é natural de Vitória (ES), formado em Direito e já atuou como auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), delegado da Polícia Civil, deputado estadual e prefeito de Vitória por dois mandatos.

Ele disputou sua primeira eleição em 2018 pelo partido PRP e, desde 2020, concorre pelo Republicanos. Na eleição para governador, recebeu o apoio do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) no Espírito Santo.

O atual governador do estado e candidato à reeleição Ricardo Ferraço, de 63 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e filho de Theodorico Ferraço, atual prefeito da cidade.

Ao longo da carreira, ocupou diferentes cargos eletivos, como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador da República.