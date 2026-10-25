fechar
Política | Notícia

Quem foi eleito no Espírito Santo? Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputam segundo turno para governador

Como nenhum dos candidatos do Espírito Santo alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a decisão acontece neste domingo (25)

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 17:13
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB)
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) - Wellington Abner/Assembleia Legislativa / Moreira Mariz/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o 2° turno das eleições para governador do Espírito Santo. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Pazolini terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 49,65% dos votos válidos, o equivalente a 1.048.633 votos. Enquanto Ferraço ficou com 34,06%, totalizando 719.397 votos no primeiro turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos em 4 de outubro, a definição do próximo governador do Espírito Santo é feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando a confirmação for feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem são os candidatos?

Lorenzo Pazolini, de 44 anos, é natural de Vitória (ES), formado em Direito e já atuou como auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), delegado da Polícia Civil, deputado estadual e prefeito de Vitória por dois mandatos.

Ele disputou sua primeira eleição em 2018 pelo partido PRP e, desde 2020, concorre pelo Republicanos. Na eleição para governador, recebeu o apoio do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) no Espírito Santo.

O atual governador do estado e candidato à reeleição Ricardo Ferraço, de 63 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e filho de Theodorico Ferraço, atual prefeito da cidade.

Ao longo da carreira, ocupou diferentes cargos eletivos, como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador da República.

Leia também

Flávio repete afirmação falsa sobre mesários votarem no lugar de eleitores ausentes
ELEIÇÕES 2026

Flávio repete afirmação falsa sobre mesários votarem no lugar de eleitores ausentes
Flávio Bolsonaro pede que eleitores compareçam às urnas, faça chuva ou faça sol
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro pede que eleitores compareçam às urnas, faça chuva ou faça sol

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.