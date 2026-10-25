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Política | Notícia

Quem é o novo governador do Rio Grande do Norte? Allyson Bezerra e Cadu De Lula disputam segundo turno

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos em 4 de outubro, a decisão no RN acontece no segundo turno, neste domingo (25)

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 17:21
Allyson Bezerra e Cadu de Lula
Allyson Bezerra e Cadu de Lula - Arte/ Agência Brail

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Allyson Bezerra (União) e Cadu De Lula (PT) disputam o 2° turno das eleições para governador do Rio Grande do Norte. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Allyson terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 36,94% dos votos válidos, o equivalente a 733.809 votos. Enquanto Cadu De Lula ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 36,16%, totalizando 718.300 votos.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Rio Grande do Norte será feita no segundo turno.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando a informação do eleito for divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidatos ao governo do RN

Allyson Bezerra, de 34 anos, é natural de Mossoró (RN), formado em Ciência e Tecnologia e em Engenharia Civil. Ele foi presidente do Sindicato dos Servidores Técnicos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

Na política, iniciou sua trajetória em 2018, quando se elegeu como deputado estadual. O candidato também foi prefeito de sua cidade natal em 2020 e 2024, mas renunciou ao cargo em março de 2026.

Cadu Xavier, conhecido como Cadu De Lula, é natural do Rio de Janeiro, formado como engenheiro da Computação e mestre em Engenharia de Produção. Ele também já atuou como auditor fiscal do Tesouro do Rio Grande do Norte e secretário Estadual da Tributação.

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