Quarto governo Lula terá desafio de negociar com Congresso conservador e equilibrar contas públicas

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Especialistas apontam necessidade de renovar a agenda e preparar sucessão; economista alerta para limites fiscais e pressão sobre a dívida pública

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Com a reeleição conquistada neste domingo (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia um quarto mandato diante do desafio de negociar com um Congresso mais conservador, manter programas sociais e equilibrar as contas públicas. A partir de 2027, o presidente também precisará renovar a agenda de governo, responder às demandas da população e preparar a sucessão na esquerda.

As avaliações dos cientistas políticos Alex Ribeiro e Bhreno Vieira apontam que a reeleição dará impulso político ao presidente, mas não garantirá apoio parlamentar automático nem representará uma aprovação irrestrita de sua gestão. A capacidade de formar maiorias, renovar a agenda e ampliar o espaço para novas lideranças será determinante para os rumos do governo.

O professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Ecio Costa avalia que os anúncios de novas despesas e benefícios ampliam a pressão sobre o orçamento. Para ele, o governo precisará apresentar medidas de controle dos gastos e da dívida pública para evitar consequências negativas sobre os juros, os investimentos e o crescimento econômico.

Congresso conservador exigirá negociação permanente

A composição do Congresso eleito no primeiro turno exigirá que Lula amplie sua base de apoio para aprovar propostas. Para Bhreno Vieira, o presidente precisará negociar com partidos de centro e de direita, distinguindo os setores mais alinhados à oposição daqueles que podem apoiar medidas específicas.

“A tendência é uma relação de negociação permanente e conflito em temas específicos. A eleição [proporcional] ampliou a bancada do PL para 121 deputados, enquanto a federação formada por PT, PCdoB e PV elegeu 88. Isso evidencia a distância entre a vitória presidencial e a formação de uma maioria parlamentar alinhada ao programa de Lula”, afirma.

Vieira ressalta que os números não determinam antecipadamente o resultado das votações no Congresso, mas que, durante o mandato, os acordos dependerão dos interesses envolvidos em cada proposta.

“Lula precisaria diferenciar a oposição mais comprometida com o enfrentamento ao governo dos setores de centro e de direita disponíveis para acordos. Interesses regionais, prioridades econômicas e participação no governo poderiam produzir aproximações em determinadas matérias”, explica.

Ribeiro também considera que o presidente precisará conciliar a negociação política com a preservação de sua identidade. A reeleição dará impulso ao governo, mas não garantirá apoio irrestrito no Legislativo.

“A vitória presidencial dá legitimidade a Lula, mas não muda a composição do Congresso escolhido no primeiro turno. Ele poderá precisar construir maiorias por tema, negociar o orçamento e manter interlocução com partidos fora da dita esquerda. O desafio é fazer essas concessões sem perder a identidade do governo nem frustrar excessivamente a base que o reelegeu”, afirma Ribeiro.

Para o cientista político, a capacidade de avançar dependerá também dos resultados apresentados à população e da disponibilidade de recursos para executar as políticas públicas.

Sucessão na esquerda será desafio do quarto mandato

Além de governar, Lula terá quatro anos para preparar a continuidade do campo progressista. Entre os nomes que podem participar dessa construção, Bhreno Vieira aponta como principais Fernando Haddad (PT), Camilo Santana (PT), Rui Costa (PT), Rafael Fonteles (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), João Campos (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Para Alex Ribeiro, o presidente precisará abrir espaço para que outras lideranças construam uma relação própria com o eleitorado, sem depender exclusivamente de sua popularidade.

“Lula pode não conseguir transferir sua popularidade para outra pessoa. Um sucessor precisa de espaço para tomar decisões, apresentar resultados e construir uma relação própria com a sociedade. O desafio é que a sua centralidade fortalece a dita esquerda nas eleições, mas também pode adiar sua renovação. Uma vitória precisa ser aproveitada para enfrentar essa dependência”, afirma.

O cientista político destaca que o PT precisará encontrar uma liderança capaz de ampliar o diálogo para além da militância partidária.

“Nenhum nome deve ser tratado como sucessor automático. O PT tem estrutura nacional e experiência eleitoral; o que precisa construir é uma liderança que ultrapasse a militância e conquiste confiança entre diferentes grupos de eleitores”, avalia.

Bhreno Vieira também considera que a reeleição poderá favorecer a organização da sucessão, mas também reforçar a dependência da esquerda em relação ao presidente.

“Uma reeleição produz um paradoxo, dando mais tempo e recursos políticos para organizar a sucessão, ao mesmo tempo que reforça a percepção de que apenas Lula consegue tornar a esquerda competitiva nacionalmente. Para superar essa dependência, será necessário compartilhar protagonismo e permitir que outras lideranças construam agendas e bases próprias”, afirma.

Segundo o cientista político, a consolidação de um sucessor dependerá de fatores que vão além do apoio de Lula.

“Seu apoio pode oferecer visibilidade, legitimidade e acesso a alianças. A liderança apoiada, porém, precisa desenvolver uma relação própria com o eleitorado e demonstrar capacidade de governar, negociar e responder aos problemas do país”, acrescenta.

Bolsonarismo continuará relevante, mas direita disputará liderança

Na oposição, a derrota de Flávio Bolsonaro não significa o desaparecimento do bolsonarismo. A disputa pelo comando da direita dependerá do apoio de Jair Bolsonaro e do desempenho de outras lideranças, podendo fortalecer ou enfraquecer a posição de Flávio dentro desse campo político, segundo Ribeiro.

“A derrota de Flávio não significa o desaparecimento do bolsonarismo. Esse campo tem uma base social mobilizada e presença institucional. A disputa será pela interpretação da derrota: fortalecido por ter liderado uma candidatura competitiva ou ser responsabilizado pelo resultado”, afirma.

Bhreno Vieira também ressalta que a derrota não elimina a influência do grupo, especialmente diante da força parlamentar do PL. O cientista político acrescenta que o partido continuará com recursos de organização e influência institucional, o que impede concluir que uma derrota encerraria o ciclo do bolsonarismo.

“O bolsonarismo deverá conservar recursos relevantes de organização e influência, inclusive pela força parlamentar conquistada pelo PL. Por isso, seria precipitado associar uma derrota presidencial ao enfraquecimento definitivo desse campo”, afirma.

Pressão fiscal desafiará manutenção de benefícios e investimentos

Na economia, o principal desafio será conciliar a continuidade e a ampliação de programas sociais com o controle das contas públicas. Ecio Costa avalia que os anúncios de novas despesas feitas durante o período eleitoral e após o primeiro turno aumentaram as dúvidas sobre a origem dos recursos para financiar as medidas.

“Os desafios econômicos de um quarto mandato vêm muito da postura que o governo e o candidato assumiram nesse período antes do primeiro turno e logo após o primeiro turno, com todos esses anúncios de novas despesas, de novos programas, onde a própria equipe de governo não sabe ao certo de onde vem a receita para poder cobrir essa despesa. São itens fora do orçamento, onde o orçamento vai precisar ser revisado para poder incorporar isso”, afirma o economista.

Costa considera que o governo enfrentará dificuldades para ampliar os programas anunciados e, ao mesmo tempo, controlar a dívida pública. Segundo ele, a trajetória fiscal deverá continuar no centro das preocupações do mercado financeiro.

“Não se atingiu o superávit primário em nenhum momento e a trajetória da dívida mostrou um crescimento de mais de dez pontos percentuais em apenas três anos e meio. Então, como isso vai ser controlado é a grande questão que o mercado vai estar fazendo constantemente ao governo Lula 4”, diz.

O professor também questiona a capacidade do arcabouço fiscal de estabilizar a dívida e defende mudanças na condução das despesas públicas.

“O arcabouço fiscal foi criado para ter um cenário que permite ampliar constantemente as despesas. Não foi criado para você controlar, estabilizar a dívida pública e o superávit primário. E, inclusive, ele foi revisado ao longo deste mandato. Porque se você for olhar, mesmo após a revisão, este ano deveríamos ter superávit primário. Antes da revisão, o ano passado também já deveria ser de superávit primário. Então, o arcabouço fiscal é uma peça mais fictícia, que não foi realmente levada adiante pelo próprio governo ”, afirma.

