Prefeito de Salvador atribui retenção de ônibus a empresários e diz que frota foi normalizada às 10h

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Bruno Reis nega ordem para reduzir frota nas eleições; versão apresentada pela gestão diverge de denúncias enviadas ao TRE-BA

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), atribuiu neste domingo (25) a retenção de ônibus a empresários que determinaram a retirada de adesivos eleitorais dos veículos. Em entrevista coletiva, negou orientação da prefeitura para reduzir a circulação e afirmou que a operação foi normalizada até as 10h.

"Os empresários, os donos das empresas, determinaram a retirada dos adesivos. A retirada destes adesivos levou a um atraso da operação", declarou.

Segundo Bruno, diante da demora, a prefeitura determinou a liberação dos coletivos mesmo com a propaganda eleitoral e ampliou a frota entre o fim da manhã e o início da tarde. O prefeito sustentou que a oferta passou a superar a de eleições anteriores, inclusive o primeiro turno deste ano.

"Nós determinamos inclusive que a frota fosse ampliada. O secretário é um quadro técnico, não tem qualquer vinculação política. E não houve por parte da prefeitura qualquer organização para que a frota não fosse oferecida", afirmou.

Divergência com relatos e decisão do TRE-BA

A versão de normalização às 10h contrasta com as denúncias que fundamentaram as decisões do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Em petição, a federação que apoia Lula relatou que, às 11h05, ônibus permaneciam nas garagens.

Às 13h15, foi decretada a prisão do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, que está em Paris cumprindo agenda oficial com a vice-prefeita Ana Paula Matos (União Brasil).

Bruno classificou o pedido de prisão como "desarrazoável" e afirmou que a gestão adotou providências assim que identificou os problemas e acusou adversários de explorar politicamente o episódio.