Polícia Federal vai apurar ataque a vereadora de Montes Claros, diz diretor-geral
O carro de som em que Iara Pimentel e outras pessoas estavam foi alvo de garrafas e pedras objetos atirados por apoiadores de adversários políticos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, confirmou neste domingo (25) que o órgão vai investigar o ataque contra a vereadora de Montes Claros (MG) Iara Pimentel (PT). Segundo Rodrigues, a parlamentar compareceu nesta manhã à delegacia da PF, na própria cidade, para prestar queixa do ocorrido.
“Nossa delegacia foi procurada hoje, pela vítima, que foi ouvida e relatou o episódio”, disse Rodrigues a jornalistas, durante entrevista coletiva.
De acordo com ele, há imagens do momento em que a vereadora foi atingida por um objeto arremessado contra o carro de som em que ela participava de um ato político em apoio à candidatura do também petista Luiz Inácio Lula da Silva.
Rodrigues classificou a agressão que feriu a parlamentar no rosto como a ocorrência “de maior gravidade” dentre as registradas neste segundo turno das eleições gerais.
Segundo testemunhas, o carro de som em que Iara Pimentel e outras pessoas estavam foi alvo de garrafas, tijolos e outros objetos atirados por apoiadores de seus adversários políticos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atingida no rosto, Iara foi atendida por uma ambulância do Samu e deixou o local com o rosto ensanguentado. No hospital, foi submetida a exames, medicada e ficou em observação por algumas horas antes de receber alta médica.
Em suas redes sociais, a vereadora afirmou que as violências política e de gênero, bem como o ódio e a intolerância são ameaças à democracia.
“Não podemos naturalizar nem aceitar esses ataques”, acrescentou Iara, que ontem mesmo cobrou uma investigação rigorosa e a devida responsabilização dos envolvidos.