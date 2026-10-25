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Política | Notícia

Polícia Federal vai apurar ataque a vereadora de Montes Claros, diz diretor-geral

O carro de som em que Iara Pimentel e outras pessoas estavam foi alvo de garrafas e pedras objetos atirados por apoiadores de adversários políticos

Por Agência Brasil Publicado em 25/10/2026 às 20:06
Polícia Federal vai apurar ataque a vereadora Iara Pimentel (PT-MG) de Montes Claros, diz diretor-geral
Polícia Federal vai apurar ataque a vereadora Iara Pimentel (PT-MG) de Montes Claros, diz diretor-geral - Reprodução do X/Cláudio Castro

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O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, confirmou neste domingo (25) que o órgão vai investigar o ataque contra a vereadora de Montes Claros (MG) Iara Pimentel (PT). Segundo Rodrigues, a parlamentar compareceu nesta manhã à delegacia da PF, na própria cidade, para prestar queixa do ocorrido.

“Nossa delegacia foi procurada hoje, pela vítima, que foi ouvida e relatou o episódio”, disse Rodrigues a jornalistas, durante entrevista coletiva.

De acordo com ele, há imagens do momento em que a vereadora foi atingida por um objeto arremessado contra o carro de som em que ela participava de um ato político em apoio à candidatura do também petista Luiz Inácio Lula da Silva.

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Rodrigues classificou a agressão que feriu a parlamentar no rosto como a ocorrência “de maior gravidade” dentre as registradas neste segundo turno das eleições gerais.

Segundo testemunhas, o carro de som em que Iara Pimentel e outras pessoas estavam foi alvo de garrafas, tijolos e outros objetos atirados por apoiadores de seus adversários políticos.

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Atingida no rosto, Iara foi atendida por uma ambulância do Samu e deixou o local com o rosto ensanguentado. No hospital, foi submetida a exames, medicada e ficou em observação por algumas horas antes de receber alta médica.

Em suas redes sociais, a vereadora afirmou que as violências política e de gênero, bem como o ódio e a intolerância são ameaças à democracia.

“Não podemos naturalizar nem aceitar esses ataques”, acrescentou Iara, que ontem mesmo cobrou uma investigação rigorosa e a devida responsabilização dos envolvidos.

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