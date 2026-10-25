Petistas vão às ruas no Recife para comemorar vitória de Lula
Apoiadores do presidente reeleito fizeram cortejo da Rua do Príncipe ao Marco Zero, liderados por Carlos Veras e Dani Portela, neste domingo (25)
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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas do Recife, na noite deste domingo (25), para comemorar a reeleição do petista para um quarto mandato à frente da Presidência da República. Após a confirmação do resultado do segundo turno, manifestantes realizaram um cortejo que saiu da Rua do Príncipe, no bairro da Boa Vista, em direção ao Marco Zero, no Bairro do Recife.
Com muitas bandeiras, a mobilização foi liderada pelo presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, que coordenou a campanha de Lula em Pernambuco, e pela deputada estadual reeleita Dani Portela (PT). A comemoração também se espalhou por outros pontos da capital pernambucana, com apoiadores reunidos também na Praça de Casa Forte, na Zona Norte da cidade.
Carlos Veras celebrou o resultado das urnas e atribuiu à mobilização dos eleitores pernambucanos e nordestinos um papel decisivo na reeleição do presidente.
"Uma vitória muito emocionante. Uma vitória das forças democráticas. Quero agradecer muito a união do povo pernambucano, do povo nordestino, que viraram essa eleição. A gente viu a juventude, as mulheres tomando conta dessa eleição", declarou ao JC.
O parlamentar também destacou a participação dos eleitores no segundo turno, marcado pela redução da abstenção em relação à primeira etapa da disputa. Para Veras, a mobilização nas ruas foi fundamental para ampliar o comparecimento às urnas.
"As pessoas me perguntavam 'qual o direcionamento?' e eu dizia 'é ganhar a eleição, deixa o povo ir pras ruas e fazer a mobilização'. Caiu a abstenção, vimos idosos, adolescentes, que não foram votar no primeiro turno indo votar", afirmou.
O presidente estadual do PT ainda comemorou a votação de Lula em Pernambuco e no Nordeste, regiões onde o petista obteve ampla vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).
"Tô muito feliz de saber que Pernambuco e o Nordeste de novo deram conta do recado e garantiram para o país que as forças democráticas continuassem governando esse país", disse Veras.
Lula amplia votação no Recife
A comemoração ocorreu após a confirmação da vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro, com 51,79% dos votos válidos no país, contra 48,21% do adversário. O presidente foi reeleito após terminar o primeiro turno na segunda colocação e reverter a vantagem do candidato do PL.
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No Recife, Lula obteve 61,27% dos votos válidos, o equivalente a 633.369 votos, enquanto Flávio recebeu 38,73%, com 400.342 votos. O resultado representou uma ampliação da vantagem do petista na capital em relação ao primeiro turno.
Em Pernambuco, Lula venceu com 69,20% dos votos válidos, contra 30,80% de Flávio Bolsonaro. O presidente foi o mais votado em 183 dos 184 municípios pernambucanos, além de Fernando de Noronha, sendo derrotado apenas em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.