"Nunca imaginei disputar com um miliciano que não faz esforço para contar uma verdade", diz o presidente Lula ao votar neste domingo

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo

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O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que "nunca imaginou" que disputaria eleição com "um miliciano", em acusação feita a Flávio Bolsonaro (PL). Ele também classificou o adversário como uma pessoa "desqualificada moralmente e eticamente".

"Eu nunca imaginei disputar uma eleição com uma pessoa desqualificada, moralmente e eticamente. Eu nunca imaginei disputar uma eleição com um miliciano que não faz o menor esforço para contar uma verdade. É impressionante a aptidão dele para mentir. Mesmo que ele possa saber da verdade, ele foi educado para mentir. Para mentir as coisas mais grotescas possíveis", declarou Lula após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP).

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem apontado que Flávio Bolsonaro teria relação com grupos milicianos. Como mostrou o Estadão, uma assessora do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou em 2023 com o miliciano Robson Calixto, vulgo "Peixe", o repasse de dinheiro proveniente de emenda parlamentar.

Em fevereiro deste ano, por unanimidade, "Peixe" foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado por ter participado do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

Lula disse, em discurso neste domingo, que está "convencido que o povo brasileiro jamais permitirá que um miliciano ocupe o Planalto". As pesquisas indicam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente e candidato à reeleição também voltou a falar das mobilizações populares em diversas cidades do país. Para ele, "o povo foi para a rua para defender suas conquistas".

"Eu só devo a minha eleição ao povo brasileiro, que foi um exército da democracia", declarou. Para ele, a "coisa mais sagrada" na democracia é a convivência democrática. Foi lembrado ainda que no dia 25 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Defesa da Democracia.

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fala com a imprensa após votar na Escola Estadual Dr. João Firmino - FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ataques pessoais

"A contrapartida disso é a violência", disse o presidente ao falar de denúncias de ataques de pessoas alegadamente favoráveis a Flávio contra apoiadores do PT. "É uma demonstração do que está em jogo no país", disse o presidente. Ele também ressaltou que aceitará o resultado das eleições, independentemente de quem será o vencedor.

Lula afirmou ainda que o que está em jogo na eleição presidencial de hoje é se a população quer um Brasil que distribua "livros ou armas". "Nós temos que fazer uma opção: se a gente quer um Brasil que distribua milhões de livros de dados nas escolas, ou a gente quer um Brasil em que distribua a possibilidade de comprar um milhão de armas. Se a gente quer um Brasil que distribua livros para as crianças, ou um País em que se vende um bilhão e cem milhões de balas. É isso que tem em jogo", disse.